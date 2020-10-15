Сергей Цивилев отчитал двух министров за гигантские очереди в поликлинике. Фото: Цивилев/Live /Youtube.com

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отчитал двух министров за гигантские очереди в кемеровской поликлинике № 5. Он оценил ситуацию с оказанием помощи населению в период пандемии коронавируса.

В четверг, 15 октября, вышел очередной выпуск видеодневника главы региона. На кадрах видно, что сначала Сергей Цивилев пообщался с пациентами, а затем с главным врачом поликлиники № 5. В результате вскрылся ряд проблем: люди ждут очереди к специалистам по 5-6 часов, учреждению не хватает машин для выезда медиков и рециркуляторов.

По второму вопросу губернатор обратился к министру промышленности Кузбасса Леониду Старосвету, который сообщил, что до 15 октября должны были быть поставлены 6100 рециркуляторов. Сейчас отгружено 4040 единиц, остальные планируется к 1 ноября.

- Звонишь на завод, узнаешь, сколько сегодня отгружают. Я сейчас каждый рециркулятор буду сам расписывать. Пишешь мне, когда и в какие дни отгружены прошлые партии, какие за последние две недели, - распорядился губернатор.

Также губернатор посетил кол-центр, созданный при Кемеровском областном медицинском информационно-аналитическом центре (КОМИАЦ). Его работой он тоже остался недоволен, так как главной задачей центра является снижение нагрузки на врачей. Свои претензии Сергей Цивилев высказал министру здравоохранения Михаилу Малину.

- Сейчас реально в присутствии всех перейду на шахтерский язык. В поликлинике в одном помещении под сотню человек. Помещение в два раза меньше, чем в центре. Теперь представьте: 5-6 часов в очереди, я только что оттуда. Я еще два месяца назад говорил: у меня кол-центр при КемГУ создан, мы его делали под цифровые пропуска, он бы вытянул все. Вы сказали - нет, мы создадим в КОМИАЦе. Нужна помощь врачам, они «задыхаются», и нужна помощь нашим жителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шесть часов сидят в очередях»: Сергей Цивилев раскритиковал работу поликлиник

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев раскритиковал работу поликлиник, когда узнал, что люди ждут своей очереди по шесть часов. Глава региона сообщил, какие в связи с этим будут приняты меры. (подробности)

«Сейчас реально перейду на шахтерский язык»: Сергей Цивилев подытожил ситуацию с очередями в поликлиниках

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подвел итоги своего посещения поликлиники № 5 в Кемерове, где создались огромные очереди. По результатам личных проверок он рассказал, как власти будут действовать в сложившейся ситуации. (подробности)

Сергей Цивилев снова проверил очереди в поликлинике № 5 в Кемерове

Сергей Цивилев 14 октября снова побывал в кемеровской поликлинике № 5 и проверил очереди в учреждении. Глава региона оценил, изменилась ли ситуация. (подробности)

Вслед за губернатором Кузбасса очереди в больницах оценил его заместитель

Вслед за губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым очереди в больницах оценил его заместитель по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Он побывал в поликлиниках Междуреченска. (подробности)

Жители Новокузнецка привозят коронавирус из Турции

Жители Новокузнецка привозят коронавирус из Турции. На такие случаи приходится около четверти от общего числа. (подробности)

Домашнюю изоляцию для пенсионеров в Кузбассе снова продлили

В Кузбассе в очередной раз продлили домашнюю изоляцию для пенсионеров. Новый ограничительный период начнет действовать с четверга, 15 октября. (подробности)

Групповые случаи коронавируса среди детей зафиксированы в двух школах Новокузнецка

В Новокузнецке зафиксированы групповые случаи заболевания детей коронавирусом в двух школах. Об этом сообщили в местном отделе Роспотребнадзора. (подробности)

В Кузбассе открыта горячая линия для пациентов с симптомами коронавируса

В Кузбассе открылась горячая линия для пациентов с симптомами коронавируса, а также ОРВИ и гриппа. Она будет работать круглосуточно и без выходных. (подробности)