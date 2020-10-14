Домашнюю изоляцию для пенсионеров в Кузбассе снова продлили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе в очередной раз продлили домашнюю изоляцию для пенсионеров. Новый ограничительный период начнет действовать с четверга, 15 октября.

Изменения в распоряжение губернатора Кузбасса «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены 13 октября.

Согласно документу, режим изоляции в домашних условиях для граждан в возрасте 65 лет и старше продлевается до 28 октября включительно.

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