Жители Новокузнецка привозят коронавирус из Турции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новокузнецка привозят коронавирус из Турции. На такие случаи приходится около четверти от общего числа.

В Роспотребнадзоре Новокузнецка и Новокузнецкого района рассказали о текущей ситуации с коронавирусом. По словам специалистов, обстановка продолжает оставаться неблагополучной. Так, в городе на 30 процентов заболевших больше, чем в целом по области.

- Увеличивается количество завозных случаев, - отметили в ведомстве. - Территориальный отдел обращает внимание на количество случаев, связанных с посещением Турции: из числа всех «привезенных» COVID-19 они составляют примерно четверть.

Около 20 процентов приходится на случаи, связанные с контактированием с заболевшими коронавирусом. Это домашние очаги, контакты на работе, в том числе - среди медицинских сотрудников, работающих в ковидных госпиталях, контакты в образовательных учреждениях.

Напомним, ранее в ведомстве рассказали о групповых случаях заболевания в двух школах Новокузнецка.

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