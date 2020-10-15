«Сейчас реально перейду на шахтерский язык»: Сергей Цивилев подытожил ситуацию с очередями в больницах. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Губернатор Кузбассе Сергей Цивилев подвели итоги своего посещения поликлиники №5 в Кемерове, где создались огромные очереди. По результатам личных проверок он рассказал, как власти будут действовать в сложившейся ситуации.

-Сейчас реально в присутствии всех перейду на шахтерский язык…, в одном помещении – под сотню человек! - так отреагировал глава региона на пациентов о том, что в очереди с температурой они сидят без малого по 5-6 часов.

Первый раз в кемеровской поликлинике Сергей Цивилев побывал в понедельник, 12 октября, и остался недоволен происходящим. Итогом стало несколько решений, которые должны были разгрузить врачей и рассредоточить очереди в медучреждении, в том числе, организация пунктов ожидания в мобильных палатках МЧС и открытие горячей линии для сопровождения пациентов в симптомами коронавируса.

Во второй визит таких очередей уже не наблюдалось, однако, как считает губернатор, расслабляться рано.

-То, что мы достигли такого результата за два дня в поликлинике номер №5 – это, конечно, хорошо, но это еще не показатель. Мы должны добиться, чтобы такое положение дел было во всем нашем первичном звене здравоохранения, во всех территориях Кузбасса. И не только добиться, но чтобы это постоянно работало. Поэтому мы будем постоянно, в ручном режиме, ежедневно на совещаниях обсуждать ситуацию, придумывать новые способы решения проблем, всячески поддерживать наших медиков, - написал Сергей Цивилев в своем Instagram.

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