Вслед за губернатором Кузбасса больницы проверил его заместитель

Вслед за губернатором Кузбасса очереди в больницах оценил его заместитель. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vk.com

Вслед за губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым очереди в больницах оценил его заместитель по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Он побывал в поликлиниках Междуреченска.

Андрей Панов встретился с главным врачом Степаном Ронзиным и обсудил ситуацию со здравоохранением в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщили в администрации города, из-за роста заболеваемости коронавирусом и респираторными инфекциями число вызовов увеличилось в пять раз, а количество врачей снизилось, так как они тоже болеют.

«Ожидание скорой помощи и очереди в поликлиниках заставляют междуреченцев нервничать, - говорится в сообщении мэрии. - Неукомплектованность специалистами в докоронавирусное время сейчас ощущается особенно остро».

В настоящее время в скорой помощи работают три выездные бригады, ведется работа по формированию четвертой. Также три медработника задействованы стационарно в кабинете неотложной помощи в поликлинике в Западном районе. Чтобы разгрузить медиков, привлекают студентов - для работы в кол-центре и обзвоне контактных горожан.

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