Сергей Цивилев рассказал, где готовят школьные обеды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время Всероссийского родительского собрания, которое проходило в онлайн-режиме в Кузбассе, губернатор рассказал о том, как

Сергей Цивилев отметил, что посещая школы, он обязательно заходит в столовую, общается с детьми и обедает вместе с ними. Он отметил, что во многих школах, даже не попавших в программу капитального ремонта, на кухнях установлено современное оборудование.

Губернатор Кузбасса отметил, что в некоторых школах есть полный цикл приготовления школьных обедов, а в сельских школах нередко родители учеников приносят в столовую свежие овощи. Кроме того, в Кузбассе работают и комбинаты питания, которые готовят сразу для нескольких школ.

- Это единый технологический цикл, где все синхронизировано. Они готовят только полуфабрикаты и подают их в строго обозначенное время в школы. Далее полуфабрикаты доводятся до полной готовности на школьном оборудовании, - рассказал о процессе приготовления обедов Сергей Цивилев.

Губернатор сделал особый акцент на том, что из комбината питания в школы привозят именно полуфабрикаты, а не готовые блюда, и на столы к школьникам подаются только свежеприготовленные обеды.

- При министерстве образования создан единый центр координации питания, работает горячая линия – 8-800-600-7207. Все разговоры записываются, потом анализируются. Мы понимаем, что сложности есть, но все они решаемы, - отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. – Если бы наши кухни и столовые не соответствовали требованиям Роспотребнадзора, мы бы не вошли в федеральную программы по бесплатному питанию.

Губернатор также отметил, что прежде, чем включить Кузбасс в президентскую программу по бесплатному питанию, школы региона прошли независимую проверку.