Справка не нужна: Сергей Цивилев попросил оставлять больных детей дома. ФОТО: кадр видео youtube

Во время Всекузбасского родительского собрания, которое прошло в режиме онлайн, губернатор попросил оставлять больных детей дома.

Губернатор региона, начиная родительское собрание, отметил, что в ближайшее время в Кузбассе не планируется вводить ни дистанционного обучения, ни вынужденных каникул. Детей же, которые чувствуют недомогание или по каким-то другим причинам не могут присутствовать в школе, необходимо оставлять дома. С одной стороны, это исключит распространение любых инфекций. С другой – позволит ребенку быстро восстановиться или даже не заболеть. Примечательно, что оставаться дома ребенок может в течение пяти дней без последующего предъявления справки из поликлиники.

Сергей Цивилев заявил, что в нынешней ситуации отправлять ребенка в поликлинику после одно-двух дней недомогания было бы неправильным, так как там они могут заразиться еще раз.

- Я дал поручение нашим специалистам проработать на период пандемии возможность увеличить этот срок. Я считаю, что из-за пяти дней отсутствия в школе всем рисковать, идти в поликлинику за справкой - неправильное решение.Но сейчас вы должны знать: справка нужно от пяти дней и более. Вы спокойно оставляете ребенка дома, и потом он идет в школу. Не делайте лишних движений, - попросил Сергей Цивилев.

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