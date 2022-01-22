Из шахты в Кузбассе срочно эвакуировали горняков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧП случилось в субботу, 22 января, на шахте «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий.

Из-за проблем с проветриванием на поверхность были выведены 56 человек. Пострадавших среди них нет. Работа предприятия на время эвакуации была приостановлена.

Причиной инцидента стала остановка главного вентилятора проветривания.

Как стало известно «КП»-Кемерово», в 09.10 в результате просадки напряжения в сети электропередач произошла потеря напряжения электроэнергии на котельной вентиляционного ствола № 2 шахты «Комсомолец». В следствие чего был отключен насос, подающий теплоноситель - воду - на калориферную установку. В целях исключения подачи холодного воздуха в горные выработки шахты на время устранения причин отключения электроэнергии и полного восстановления работы насоса было принято решение об остановке вентилятора главного проветривания.

В 11.40 все работы по восстановлению подачи тепла были возобновлены, главный вентилятор проветривания был снова запущен, шахта продолжила работу в штатном режиме.

Напомним, что за последние месяцы - это уже не первый случай ЧП на угольных шахтах Кузбасса. 25 ноября произошел взрыв метана на шахте «Листвяжная» - в результате аварии погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

10 декабря в шахте на Таштагольском железном произошло обрушение участка горных выработок. В результате ЧП три человека получили травмы и были доставлены в больницу,

19 декабря произошло самовозгорание угольного пласта в сбойке № 519 на шахте имени А. Д. Рубана, на тот момент в шахте находилось 128 человек. Все оперативно были выведены на поверхность.