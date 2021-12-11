В Кузбассе при обрушении кровли на шахте пострадали три горняка Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло в пятницу, 10 декабря, ночью в шахте на Таштагольском железном руднике.

При локальном обрушении кровли растяжение связок и легкие травмы были зафиксированы у трех человек, работавших в этот момент на участке горных выработок. Их госпитализировали в Таштагольскую районную больницу, где пострадавшим оказали необходимую помощь. Так как опасности для жизни полученные травмы не представляли, горняков отпустили домой.

Остальные рабочие были оперативно эвакуированы на поверхность, они не пострадали.

Работа предприятия была приостановлена на несколько часов, сейчас она продолжается в обычном режиме.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за подземного толчка.

В Ростехнадзоре информацию о происшествии подтвердили.

В социальных сетях комментаторы пишут, что инцидент мог быть связан с землетрясением магнитудой 2,9, случившимся накануне в регионе. К слову, буквально три недели назад работу рудника приостанавливали из-за подземных толчков, чтобы избежать каких-либо эксцессов.

Шахта «Таштагольская» входит в «Евразруду» - горнорудный филиал ЕВРАЗ ЗСМК.

Таштагольское месторождение является крупнейшим в Сибири по запасам железной руды и одним из самых богатых по содержанию железа среди месторождений, отрабатываемых подземным способом в Сибири. Запасы месторождения составляют более 700 миллионов тонн сырой руды, основная часть которой залегает на большой глубине.

Отметим, что данное ЧП - не первое на предприятии. Так, 5 ноября нынешнего года на шахте произошло возгорание на глубине 350 метров, из-за которого были срочно выведены на поверхность более 200 человек. Тогда обошлось без жертв.