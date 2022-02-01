«Телефон утонул, динамики не работают»: брат убитой «Мисс Кузбасс» рассказал, как экс-чиновник дурил ее родных

Ксения Попова погибла за три дня до своего 30-летия. Фото: соцсети.

«Комсомолке» удалось выяснить новые подробности истории с убитой в Москве «Мисс Кузбасс» Ксенией Сапожковой - Поповой. Детали, как ее муж Александр Попов дурил родных королевы красоты, «КП»-Кемерово» рассказал брат погибшей женщины.

Оказывается, 3 сентября у Ксении был день рождения: ей должно было исполниться 30 лет (а преступление, напомним, произошло 31 августа). Мама хотела поздравить дочь, которая в тот момент якобы уже отдыхала в Дубае и не смогла дозвониться. На письменный вопрос, что случилось, «дочь» ей ответила, что она утопила телефон и после купания в воде его динамики не работают. Поэтому она не может говорить и может только писать. Ну а позднее, когда появились вопросы, почему она не купит себе новый телефон, «Ксения» ответила, что попала в ковидный центр, откуда нет возможности выйти.

- Он мозги там пудрил конкретно, и тетя верила. Понимаете, как любая мать она хотела верить в хорошее и до последнего верила. Только когда отец Ксюши, который хотя с ней давно и не живет, но с дочкой поддерживал отношения, не смог в очередной раз дозвониться до нее и начал выяснять, что да как, тетя и рассказала ему все эти байки, которые этот *** (плохой человек, - ред.) ей впаривал, а он мне. Мы сразу поняли, что случилось что-то плохое и начали ее убеждать, что с Ксюшей что-то произошло. Под нашим давлением тетя написала заявление в полицию Москвы еще в конце декабря 2021 года и отправила его по электронной почте. Деталей о том, кому она об этом сообщила: написала дочери в Instagram или сказала ее мужу, что это сделала, я не знаю, но, видимо, Попов поэтому и пошел сам заявлять о ее пропаже. Иначе неизвестно, сколько бы еще времени он водил всех за нос.

Вся переписка с родными и друзьями велась через instagram. Фото: скриншот

Напомним, бывший глава Центрального района Новокузнецка и замглавы города Александр Попов, а ныне житель столицы, в конце января признался, что убил и расчленил свою супругу «Мисс Кузбасс-2010» Ксению Попову, а останки утопил в реке неподалеку от дома. Преступление произошло еще 31 августа 2021 года, однако известно о нем стало лишь после того, как в начале января чиновник пришел в полицию с заявлением о розыске супруги, которая якобы улетела в Эмираты и не возвращается.В доказательство он предъявил Instagram своей супруги, который, как позднее выяснилось, сам вел за нее с момента убийства, чтобы замести следы.

Прижатый к стенке нестыковками в рассказе, уроженец Новокузнецка признался в преступлении, однако позднее отказался свидетельствовать против себя. В настоящее время Александр Попов арестован и заключен под стражу на два месяца.

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