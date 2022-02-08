Синоптики рассказали, чем жители Кузбасса дышали в январе

Опубликовали характеристику загрязнения воздуха в регионе в январе 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали характеристику загрязнения воздуха в Кузбассе в январе 2022 года. Состав атмосферы проанализировали в трех городах региона.

Так, в Кемерове зарегистрировали в Кировском районе повышенный уровень содержания пыли, предельно допустимая концентрация превысила 1,2 раза. Также в Рудничном районе зафиксировали оксид углерода - 1 ПДК.

В Новокузнецке в Куйбышевском районе зарегистрировали высокий уровень загрязнения воздуха сероводородом - 4,6 ПДК. Здесь же отметили повышенный уровень загрязнения взвешенными частицами РМ 2,5 - 2,7 ПДК и оксидом углерода - 1,5 ПДК. В Центральном районе зафиксировали повышенный уровень загрязнения фтористым водородом - 3,9 ПДК и оксидом азота -1,9 ПДК.

В Прокопьевске в Рудничном районе зарегистрировали повышенный уровень загрязнения воздуха пылью -1 ПДК.

Напомним, что в Минприроды Кузбасса объяснили ситуацию с плохим качеством воздуха в Новокузнецке. Жители сообщили, что из-за вредных веществ детям и взрослым тяжело дышать. У новокузнечан возникают приступы тошноты и головной боли.

Кроме того, в Кузбассе вновь продлили режим «черного неба», который ввели в регионе 19 января. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух, так как в Кемеровской области сохраняются метеоусловия способствующие накоплению загрязняющих веществ.