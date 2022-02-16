Друг Агафьи Лыковой и популяризатор йети в Кузбассе ушел в отставку

Владимир Макута. Фото: администрация Таштагольского района

Неожиданная новость: руливший четверть века муниципалитетом в Горной Шории Владимир Макута ушел в отставку. По собственному желанию. Депутаты райсовета приняли отставку в нынешнюю среду.

Для местного населения многолетний главаТаштагольского района запомнился многими полезными хозяйственными успехами - например, под его руководством была построена автодорога, позволившая наладить пассажирское автомобильное сообщение Таштагола с Новокузнецком. До этого из южной столицы Кузбасса в столицу Горной Шории обычным гражданам можно было добраться только на поезде.

Таштагольский район при нем получил новую ЛЭП-110. С непосредственным участием главы начал активно развиваться как туристический горнолыжный центр поселок Шерегеш.

Заложник брендов

Известен Макута и участием в нескольких неоднозначных, скажем так, проектах. Хотя, скорее всего, он просто не мог не выполнять указания вышестоящего руководства.

Так, одним из символов Горной Шории в 2010 году внезапно стал Йети. День открытия горнолыжного сезона был объявлен праздником - Днем снежного человека. Когда по прошествии некоторого времени интерес к теме начал падать, губернатор Тулеев попросил главу Таштагольского района найти человека, который своими появлениями должен был изображать йети для туристов. В районе несколько лет организовывались экспедиции, приглашались ученые. Но пропаганда в итоге сошла на нет.

- Ты потерял бренд! - упрекнул по этому поводу главу губернатор на одном из заседаний в администрации области.

Как-то не получилось через несколько лет и с новым брендом - горным воздухом из Кузбасса.

Во время одного из выступлений с бюджетным посланием Аман Тулеев предложил Владимиру Макуте продавать консервированный горный воздух, как это делал догадливый французский студент. Предложение было сделано в ноябре 2014 года, а уже в марте следующего года в Таштагольском районе бизнесмены наладили производство и продажу такого воздуха из чистейших мест района, судя по тогдашней рекламе. Одно из предприятий получило грант на 300 тысяч рублей. Около 100 миллилитров чистого горного воздуха, заключенного в консервную банку, могли купить за 200-250 рублей туристы, отдыхающие на горнолыжном курорте в Шерегеше.

- Горная Шория славится изумительными горными пейзажами и кристально чистым воздухом, который наполнен фитонцидами и оказывает целебное воздействие, повышая иммунитет и благотворно сказываясь на психологическом состоянии! - комментировал тогда событие Владимир Макута.

Тогда власти обещали, что чистый воздух можно будет купить не только на территории горнолыжного курорта, но и в Таштаголе, и в других городах региона. Но, видимо, что-то пошло не так. Во всяком случае, сейчас при попытке погуглить предложений о продаже кузбасского воздуха в интернете не встречается.

Стал другом Агафьи Лыковой

25 лет он оказывал помощь знаменитой отшельнице Агафье Лыковой, проживающей на территории Республики Хакасии. Власти охотно отчитывались о таких полетах в СМИ, а в социальных сетях бурлили страсти. Основная претензия пользователей - объемы помощи из бюджетных средств, включая использование дорогостоящего вертолета. К примеру, вот результат одного из посещений: гости доставили для Агафьи 300 килограмм сена, 350 килограмм комбикорма для коз, 140 килограмм комбикорма для куриц, муку - 100 килограмм, перловую и ячневую крупу (общий вес 50 килограммов), рис, гречку, пшено, горох - по 10 килограммов. А также овощи (капусту, лук), фрукты (гранаты и виноград), батарейки, кое-что из кухонной утвари… Привозил Макута Агафье не только нужные продукты и вещи, но и врачей и помощников по хозяйству.

Справка «КП» Владимир Макута родился 28 января 1961 года в селе Преображенка Тяжинского района Кемеровской области. В 1987 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт с присвоением квалификации «зооинженер». Он - один из старожилов-управленцев в Кузбассе. В 1992 Макута стал заместителем главы администрации города Таштагола. В 1997 году был впервые избран на пост главы города Таштагола, потом переизбирался в 1999 и в 2003 годах. После того, как муниципальное образование «город Таштагол» был преобразован в Таштагольский муниципальный район, он еще трижды выигрывал выборы на должность главы района. Попутно Макута окончил в 1998 году Новосибирский аграрный университет, получив квалификацию «инженер-механик». В мае 2003 года получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.