Минпромторг Кузбасса объяснил причины подорожания продуктов

Также, отмечается сезонное увеличение стоимости овощной продукции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители обратили внимание на повышение цен на продукты питания в магазинах Кузбасса. В региональном Минпромторге объяснили причины подорожания. Ведомство направило запросы в торговые сети области с вопросами о повышении цен.

- По информации сетей, рост розничной цены происходит из-за роста закупочной цены. Наценка торговых сетей на социально значимые товары не увеличивалась и в среднем составляет до 10%, - рассказали в Минпромторге Кузбасса.

Также, отмечается сезонное увеличение стоимости овощной продукции. Минсельхоза Кузбасса отметил, что стоимость картофеля, моркови, свеклы, капусты и лука состоит из затрат на производство. Удобрения, семена, средства защиты растений, электроэнергия возросли в цене, в связи с чем и произошел рост себестоимости продукта.

Напомним, что Минпромторг Кузбасса опроверг слухи о дефиците продуктов в магазинах. В магазинах области товаров достаточно, своевременно поставляются кузбасские продукты, так и продукты из соседних регионов.

- На сегодняшний день запас продовольствия в среднем - 53 дня, некоторые товарные группы - 105 дней, некоторые по сроку годности - до 30 дней, - отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет.

Кроме того, в Кузбассе нет перебоев с лекарствами в аптеках. Как сообщает кузбасский Центр управления регионом, все поставки лекарств в аптечные сети и медучреждения осуществляются в плановом режиме, поэтому опасаться дефицита или роста цен на них не стоит.