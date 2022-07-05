Без вести пропавшие на кузбасской шахте горняки найдены погибшими

Оба машиниста буровых установок погибли.

В Междуреченске Кемеровской области в ходе поисково-спасательных работ на шахте «Распадская -Коксовая» сотрудники ВГСЧ обнаружили двух пропавших без вести горняков. Увы, обоих машинистов буровых установок нашли без признаков жизни.

- Семьям погибших шахтеров будет оказана всесторонняя помощь, - прокомментировала «КП» официальный представитель «Распадской угольной компании».

Напомним, связь с двумя горняками была потеряна после того, как во вторник, 5 июля в 16.07 по местному времени (12.07 мск) на шахте произошло обрушение породы. По предварительным данным, - из-за землетрясения магнитудой 3,9, произошедшего на глубине около пяти километров, примерно в десяти километрах от Междуреченска, расположенного в предгорьях Кузнецкого Алатау. Подземный толчок был зафиксирован Алтае-Саянским филиалом Единой геофизической службы РАН в 15.47 по местному времени (11.47 мск).

В забоях «Распадской-Коксовой» в момент происшествия находились 190 горняков, из них четверо - в вентиляционном штреке, где порода и обрушилась. Двое шахтеров с аварийного участка получили травмы и были эвакуированы на поверхность вместе с еще 186 горняками. Судьба двоих оставалась неизвестной. Надежда, что они выжили сохранялась до последних минут.

Добавим, что «Распадская-Коксовая» одна из передовых угольных шахт «Распадской угольной компании». За 12 лет работы предприятия известно всего о трех случаях гибели ее работников, в основном - по неосторожности, причем последний был зафиксирован в 2016 году.