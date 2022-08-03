В Кузбассе попали под суд два жителя, которые похитили человека

Кузбассовцы приехали к сторожке, в которой проживал 22-летний парень. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанут двое жителей Новокузнецкого района 34 и 36 лет, обвиняемых в похищении человека. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

Так, в феврале 2022 года мужчины договорились проучить работника пилорамы, который пытался угнать автомобиль их знакомого. Кузбассовцы приехали к сторожке, в которой проживал 22-летний парень, избили его и вывезли на пустырь. Затем они связали ему ноги веревкой, свободный конец которой привязали к автомобилю, проехали несколько метров, волоча молодого человека за машиной.

Позже мужчины отпустили парня и запретили обращаться в полицию, пригрозили избиением. Житель обратился к фельдшеру, сказал, что упал. Однако медработник сообщила в полицию, так как травмы были криминального характера. Затем парень сообщил о случившемся правоохранителям.

Кузбассовцы не сотрудничали со следствием и не признали вину. 36-летнего жителя заключили под стражу, а 34-летний мужчина находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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