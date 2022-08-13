В Кузбассе история подростковой любви закончилась возбуждением нескольких уголовных дел

Пострадавшей оказалась 15-летняя школьница Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мариинске история первой любви закончилась возбуждением нескольких уголовных дел. Пострадавшей оказалась 15-летняя школьница – ее бывший молодой человек слил интим-видео с ее участием в Сеть.

В прошлом году между 18-летним молодым человеком и 15-летней девушкой завязались романические отношения. Школьница была не против половой близости, но когда об этой связи узнали родители, то решили наказать парня. Они обратилась в правоохранительные органы, и после проверки в отношении юноши было возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Однако дело не дошло до суда в связи с примирением сторон.

Но на этом история не закончилась. Видимо, затаив обиду на свою бывшую возлюбленную и на ее семью, парень надумал отомстить. Он отправил интимное видео с участием школьницы своей 25-летней подруге, а та «слила» ролик в Сеть. Секс-видео начало «гулять» по мессенджерам и дошло до родителей девочки-подростка. Те обратились в полицию, и 18-летний юноша вновь стал фигурантом уголовного дела – теперь по статье о распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Молодому мужчине грозил тюремный срок от двух до восьми лет. Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении его подруги, которая пересылала интимный ролик другим людям.

Несколько месяцев молодой человек провел в СИЗО в ожидании приговора. На судебном заседании парень полностью признал вину и раскаялся в своем поступке. Суд, учитывая наличие множества смягчающих обстоятельств, назначил жителю Мариинска 2,5 года условно. Молодого человека освободи из-под стражи в зале суда.

Примечательно, что парень оказался замешанным еще в одном преступлении. Его жертвой также стала женщина. Он украл у нее телефон и деньги с карты (перевел себе около полутора тысяч рублей). В отношении него возбудили уголовное дело, но позже оно было прекращено также в связи с примирением сторон.

Наказание за свой поступок понесла и подруга молодого человека, распространявшая секс-видео. Суд назначил ей два года лишения свободы условно. После этого прокуратура потребовала взыскать с женщины также моральный ущерб. В итоге жительницу Мариинска обязали выплатить пострадавшей школьнице 20 тысяч рублей.

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