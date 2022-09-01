Турник, которым убило девятилетнюю девочку в Кузбассе, убрали с детской площадки

Этот тот самый «рукоход», который не был закреплен. Фото: соцсети

В Топкинском районе с детской площадки убрали турник, который упал и смертельно травмировал девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел 30 августа на территории сельского клуба в поселке Трещевский. Во время игры на третьеклассницу упал металлический снаряд «рукоход», который, по словам местных жителей, не был вкопан в землю. Родители повезли девочку в больницу, но до врачей так и не доехали - их дочь умерла по пути в медучреждение.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. В ходе осмотра детской площадки они убедились, что конструкция находилась в демонтированном состоянии. Сейчас выясняется, кто был ответственен за содержание городка. Следователи изъяли документацию и допросили очевидцев трагедии. Саму конструкцию вывезли с детской площадки.

В СК РФ по Кемеровской области добавили, что уголовное дело расследуется по статье о халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК).

Жители Кузбасса обсуждают в соцсетях случившуюся трагедию и призывают властей привлечь к уголовной ответственности тех, кто оставил снаряд незакрепленным. В администрации Топкинского района пока никак не комментировали инцидент.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки.

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