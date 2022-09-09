«То, что невозможно забыть»: в Кузбассе вышла Книга памяти шахты «Листвяжная»

Над изданием работали 14 авторов. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

В Кузбассе тиражом в тысячу экземпляров опубликована книга «Листвяжная»: шахта, уголь, жизнь», рассказывающая о шахтерах, погибших при взрыве 25 ноября 2021 года.

«Меня сразу поддержали»

Инициатором идеи памятной книги называют Виолетту Бедареву – дочь погибшего машиниста горных выемочных машин Анатолия Бедарева. Вот что она рассказала «КП»:

- Еще когда я была активисткой в Белово, очень часто контактировала с ветеранами, и они всегда рассказывали про своих родных, показывая книги, либо собственные очерки. Во мне это откликалось до глубины души. И когда у меня спросили: «Что бы вы хотели обсудить с губернатором?», я первым делом подумала о книге памяти, - говорит Виолетта.

Девушку практически единогласно поддержали семьи погибших горняков и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Холдинг, владелец шахты, профинансировал работы по написанию и опубликованию памятной книги.

А работа предстояла большая. К написанию биографических очерков о горняках привлекли журналистов из разных городов области. Дело в том, что на «Листвяжной» работали (и погибли) люди буквально со всего Кузбасса – из Ленинска-Кузнецкого, Полысаево, Киселевска, Прокопьевска, Осинников, Калтана, Кемерово. Погибшие в тот день горноспасатели были из Новокузнецка...

О каждом из 51 погибших был написан биографический очерк. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Портреты кузбасслаком

- Больше всего погибших было из Белово и Беловского района – 17 человек из 51-го. К работе мы приступили в феврале, - вспоминает один из авторов Книги памяти, беловский журналист Олег Быков. – Предстояло пообщаться и с родственниками, и с товарищами погибших, отобрать семейные фотографии, чтобы написать о них душевно, по-человечески, не казенным языком.

О погибших земляках писал большой творческий коллектив – 14 авторов. У беловчан было небольшое преимущество перед коллегами: свои очерки они могли после согласования с семьями жертв размещать в местной городской газете, чтобы все читатели могли узнать о героях-земляках. Первым вышла в печать как раз биография Анатолия Бедарева, чья дочь подала идею Книги памяти.

В очерках рассказывается о человеческих качествах ушедших шахтеров и горноспасателей. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

«Кто-то из горняков говорил, что, услышав хлопок взрыва, поняв мгновенно, что произошло, он проверенным приёмом бросился на конвейерную ленту – чтобы вынесла к свету, пусть и без сознания. Не растерялся опытный комбайнёр, боролся даже в эти краткие секунды. Да сорвался с ленты в суматохе, сильно ударившись головой. Встать ему было уже не суждено…», - так были описаны его последние минуты со слов очевидцев.

Всего был написан 51 биографический очерк. Единственное, что требовалось – согласование с родственниками погибшего шахтера, только они могли решить, достоин ли материал попасть в Книгу памяти. Они же решали, какие фотографии и даже стихи поставить на ее страницы. Дополнительным украшением издания стали иллюстрации кузбасского художника Ильи Гапонова из цикла «Прощание»: для портретов горняков художник использует кузбасслак, имеющий битумную основу, производимый из каменного угля, добытого в Кузбассе.

Шахтеры своих не бросают!

Результат оказался по-настоящему впечатляющим. Книгу, изданную тысячным тиражом, отличает продуманный дизайн: в ней преобладает черный цвет, символизирующий уголь и скорбь, на мелованной бумаге помимо биографий шахтеров и горноспасателей – история предприятия, честные, безыскусные рассказы горняков, которые в первые минуты и часы пытались спасти товарищей – Сергея Филимонова, Дениса Горкунова, Петра Чигвинцева, Евгения Гусева и Алексея Носкова.

- Многие из тех, кто выходил, просто не понимали, что происходит. Сознание было спутанное, они падали лицом в снег. Мы делали, что могли! - вспоминает Алексей Носков.

Иллюстрации к книге сделал кузбасский художник Илья Гапонов. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Структурно Книга поделена на участки – от участка подготовительных работ №2 до подрядных организаций и ВГСЧ. Последняя глава – «С заботой о будущем» - рассказывает о поездке детей шахтеров в Москву и о том, как был выбран внешний вид памятника, посвященного трагедии. Кстати, именно на его открытии 24 августа раздавали семьям шахтеров первую часть тиража Книги памяти. Также обсуждается идея отправить часть тиража в кузбасские библиотеки и культурные центры.

«Трагедию на «Листвяжной» невозможно забыть, но помочь ее пережить – в наших общих силах» - таковы последние слова в Книге памяти. Лучше и не скажешь!