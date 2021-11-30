В Кузбассе похоронили первого горняка, погибшего на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года

Анатолия Бедарева нашли первым, первым и похоронили. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

30 ноября в Белово попрощались с 52-летним Анатолием Бедаревым. Анатолий был самой первой опознанной жертвой взрыва 25 ноября.

Прощание с подземным комбайнером прошло в полдень. Отпевать его приехал уважаемый в православных кругах батюшка Александр Ильиных, известный участием в крестных байкерских ходах.

- Помолитесь за Толю так же горячо, как вы его любили,- сказал он перед началом литургии.

В прощальном зале собралось более 50 человек, в том числе множество горняков. Среди них был и сквозной бригадир, под руководством которого трудился погибший - Сергей Голубин. Бригадир сам чудом выжил в день катастрофы: видео с ним, лежащим в реанимации Центра охраны здоровья шахтеров, не так давно обошло экраны всей страны.

- Извините, не могу говорить, настроение не то! - покашливая, ответил Голубин на нашу просьбу рассказать об Анатолии.

А вот другие коллеги покойного шахтера не скупились на эпитеты:

«Помогал всем... отличный мужик, 10 лет с ним работал с удовольствием...» - таковы типичные отзывы.

В прощальном зале собрались более 50 человек. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Брат Анатолия уточнил: оказывается, комбайнер работал, уже выйдя на пенсию. Нашли его в тот страшный день самым первым...

- И табличка была на руке с цифрой «1». Когда опознавали... - рассказывает родственник.

Причины смерти горняка пока что не названы. Близкие предполагают, что суэмедэкспертиза пока не окончена.

В минувшее воскресенье, 28 ноября, в Кузбассе простились с тремя горноспасателями Новокузнецкого ВГСЧ. Их похоронили в родных городах - Осинниках и Калтане.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» унесли жизни 51 человека, среди них пять бойцов ВГСЧ. На поверхность пока подняты только 11 погибших, еще 20 обнаружены, но не подняты из-за повторной угрозы взрыва, поиски еще 20 погибших продолжатся после нормализации газовой обстановки.

«Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.