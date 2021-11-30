На шахте «Листвяжная» обнаружили тела 20 погибших

Фото: пресс-служба АПК

За последние сутки на шахте «Листвяжной», где 25 ноября произошел взрыв метана, обнаружили тела еще 20 человек. Об этом сообщается в Instagram Сергея Цивилева.

- Обнаружены 10 погибших шахтеров. Также подтверждено местонахождение 8 ранее обнаруженных погибших горняков и двух горноспасателей, - сказано в сообщении.

Вчера тела были подготовлены к эвакуации, однако из-за резкого ухудшения газовой обстановки в проходческом забое было принято решение вывести отделение на-гора. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы по нормализации газовой обстановки. Напомним, что исследование проб воздуха из шахты «Листвяжной» показало, что в забое сохраняются риски повторного взрыва.

- Продолжается откачка воды из шахты, газовую обстановку в тоннелях обезопасят с помощью бурения технологических скважин. По предварительной оценке, на это потребуется 5-6 дней, а также до 2 дней на закачку азота и углекислого газа, - рассказали в пресс-службе АПК.

Между тем, в регионе прощаются с погибшими горняками и спасателями. Первые похороны прошли в Осинниках и Калтане. Сегодня c одним из шахтеров простились в Белове.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Всего сейчас обнаружены тела 31 погибшего.