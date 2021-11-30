На шахте «Листвяжной» сохраняются риски повторного взрыва

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Исследование проб воздуха из шахты «Листвяжной» показало, что в забое сохраняются риски повторного взрыва. Об этом сообщил командир отряда Кемеровский ВГСО Юрий Ше на встрече с родственниками погибших во вторник.

По его словам, восемь отрядов ВГЧС готовы были в понедельник пойти за погибшими, чтобы поднять тела на поверхность, однако из-за неблагоприятной газовой обстановки было принято решение этого не делать. Напомним, что под землей были найдены тела 10 шахтеров, а также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных горняков и двух горноспасателей.

- Это было оправдано [отменить спуск]. Мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв. Я думаю, никому не нужно дополнительных смертей, - сказал Ше.

Он сообщил, что повторный взрыв может произойти в любую минуту. Это объясняется взрывоопасной концентрацией газа, наличием в шахте огня и кислорода.

- Сейчас задача ВГСЧ - прекратить доступ кислорода к очагу образовавшегося пожара. Очаг пожара, предположительно, находится где-то в подготовительном забое, - сказал командир отряда Кемеровский ВГСО.

Пока не будут выполнены все работы на поверхности, чтобы создать безопасную от взрыва среду, горноспасатели не смогут попасть в шахту.

- Если взорвется подготовительный забой, ни одной выработки на поверхности может не остаться, - отметил Ше.

Напомним, что сейчас на «Листвяжной» идет бурение скважин. Это делается как раз для того, чтобы стабилизировать газовоздушную среду в шахте.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела, арестованы пять человек.