Последние новости по аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе на 29 ноября 2021 года

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На шахте «Листвяжная» продолжается мониторинг концентрации газа, еще одно отделение ВГСЧ работает на откачке воды. Сегодня в зависимости от ситуации будет принято решение по возобновлению поисково-спасательных работ, в ходе которых нужно найти и поднять на поверхность тела еще 40 человек.

В субботу на поверхность были подняты тела пяти горняков. Сейчас газовая атмосфера не позволяет вести дальнейшие работы по обследованию. На шахте продолжается мониторинг состояния шахты и концентрации газа: спасатели делают отборы проб воздуха внутри, а также фиксируют изменение газовой обстановки на поверхности.

В субботу спасатели начали бурение в зоне вентиляционного штрека, в котором произошел взрыв метано-воздушной. По окончании бурения в скважину с помощью специального оборудования закачают инертный газ, чтобы обезопасить дальнейшие поисковые работы в шахте.

- Каждый день штаб принимает план дальнейших действий на следующие сутки. Все данные анализируются в штабе, на основании этого принимается решение, - гендиректор ВГСЧ МЧС России Николай Медведев.

Спасателям предстоит обследовать еще 6 км тоннелей. Самыми сложными участками будут лава и добычной забой.

Вместе с тем родственники погибших и пострадавших начали получать материальную помощь. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, деньги из областного и муниципального бюджетов уже выплатили 60 пострадавшим и 29 семьям погибших.

На выходных Кузбасс начал прощаться с погибшими. 28 ноября в Кузбассе прошли похороны горноспасателей. В Осинниках простились с Андреем Назаровым, в Калтане — с Алексеем Рыловым и Александром Аникиным.

За два последних дня увеличилось число пострадавших в аварии. Сейчас в больницах Кузбасса находятся 64 человека, четверо из них в тяжелом состоянии. Еще 12 человек наблюдаются амбулаторно.

- 40 пациентов госпитализированы в ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров», 13 человек — в ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», 10 человек — в Новокузнецкий филиал ГБУЗ «ККД им. Л.С. Барбараша», 1 человек — в ГАУЗ «Прокопьевская городская больница», - рассказали власти Кузбасса.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Из них подняты на поверхность 11 человек, еще 40 остаются под землей.