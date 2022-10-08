В Кузбассе предложили создать виртуального двойника мемориальных комплексов

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В Кузбассе прошло заседание Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение», или иначе МАСС. На нем же присутствовал полпред президента Анатолий Серышев. На заседании главы регионов обсуждали имеющиеся проблемы, оценивали достижения и предлагали новые проекты.

Так, губернатор Томской области Владимир Мазур положительно оценил новый мемориальный комплекс Героям-сибирякам в столице Кузбасса, который уже посетили сегодня участники заседания. Также он предложил новую инициативу: создать в СФО виртуального двойника мемориальных комплексов. Сделать это планируется для патриотического просвещения населения и увековечивания подвигов во время ВОв. Этот виртуальный двойник подразумевает информационный портал под названием «Большая Сибирь. Большая Память».

Главы регионов поддержали эту идею, а Сергей Цивилев предложил еще отпраздновать в Сибири 80-летия окончания Сталинградской и Курской битв - это будет в следующем году. Помимо этого, в планах - обновить информацию на сайте «ПосетиСибирь.рф» и составить план мероприятий выполнения инвестиционных проектов в туризме Сибири.

Также сегодня на заседании Полпред президента Анатолий Серышев отметил, что Кузбасс можно ставить в пример другим регионам.