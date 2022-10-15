В Кузбассе начал принимать самолеты аэропорт рядом с курортом «Шерегеш»

Фото: дирекция "Шерегеш"

Сегодня в Таштаголе открыли взлетно-посадочную полосу для малой авиации, впервые за 30 лет в местном аэропорту приземлились самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Аэропорт расположен в 20 километрах от горнолыжного курорта «Шерегеш». В советское время самолеты Ан-2 регулярно выполняли рейсы из Таштагола в Новокузнецк, Кемерово, на Алтай, но с 1993 года взлетно-посадочную полосу длиной 650 метров и шириной 26 метров перестали эксплуатировать. Все эти годы аэропорт использовали только для приема и отправки вертолетов, которые совершали полеты в отдаленные поселки Горной Шории. При этом взлетно-посадочную полосу поддерживали в рабочем состоянии.

Фото: ООО «АэроКузбасс»

Спустя 30 лет в городе начали возрождать малую авиацию. Сегодня в Таштагол прилетели самолеты из Омска, Новосибирска, Красноярска и Кемерова - всего девять воздушных судов. Пока полеты будут совершаться по индивидуальным заявкам. При появлении постоянного спроса будет сформирован график полетов.

Аэропорт «Таштагол» станет базой для авиакомпаний с малыми воздушными судами. Возможно, в будущем полоса будет расширена, чтобы принимать самолеты большей вместимостью. Планируется, что в Таштагол начнут летать чартеры.

Напомним, что «Шерегеш» является одним из самых популярных горнолыжных курортов в стране. Прошлой зимой его посетили более двух миллионов туристов. В планах увеличить туристический поток в Шерегеш к 2035 году до трех с половиной миллионов человек. На курорте нет собственного аэропорта. Сейчас туристам приходится лететь до Новокузнецка, а оттуда добираться до Шерегеша на автобусах. В планах – строительство аэропорта в семи километрах от комплекса.