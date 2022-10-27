Поддержка мобилизованных, открытие мемориала и дальнейшее развитие Кузбасса: о чем говорил Сергей Цивилев во время прямого эфира в соцсетях

Фото: пресс-служба АПК

В среду, 26 октября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел очередной эфир в соцсетях. Глава региона ответил на самые популярные вопросы пользователей. Рассказываем о главных темах разговора.

В Кузбассе будет создан учебный центр для подготовки мобилизованных

Самой актуальной темой стало проведение специальной военной операции и поддержка мобилизованных кузбассовцев, которые отправляются в зону боевых действий. Губернатор рассказал, что в регионе солдат провожают со всеми почестями: сначала родные и близкие в муниципалитетах, потом проводятся торжественные проводы с площади мемориала Воину-освободителю в Кемерове. После этого военнослужащие отправляются в учебный центр. Для них организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки.

- В учебном центре постоянно работает представительство Кузбасса. Там организован склад, на который мы отправляем все, что необходимо для оснащения наших военнослужащих. Туда же приходят посылки от неравнодушных граждан. В центрах работают наши врачи, которые следят за состоянием здоровья, делают необходимые прививки, если потребуется, оказывают медицинскую помощь. Там же постоянно работают представитель православной церкви, муфтий. Также в учебных центрах бойцов готовят ветераны боевых действий, которые делятся опытом. На регулярной основе туда приезжают наши артисты, чтобы поддержать эмоционально. Для тех, кто не успел зарегистрировать брак, организуем выездные регистрации, - рассказал Сергей Цивилев.

Во время эфира глава региона сообщил, что в Кузбассе будет создан учебный центр для подготовки военнослужащих, чтобы у солдат было больше времени для подготовки.

- От уровня, от качества подготовки, оснащения зависит во многом и их состояние здоровья, настрой, успех выполнения поставленных задач. Это предотвратит потери, которые могут быть в ходе этой операции, - сказал губернатор.

Кроме того, глава региона напомнил о поддержке, которую мобилизованным кузбассовцам оказывают организации и жители региона. Так, на сегодняшний день 19 предприятий легкой промышленности переориентированы под выпуск спецпродукции для потребностей военнослужащих: одежды, спальников, плащ-палаток, рукавиц, шапок, тельняшек.

- Все, чего не хватает на территории Кузбасса, мы приобретаем в других регионах за бюджетные деньги. Дополнительно туда входит все вплоть до фонариков на лоб, раскладных ножичков, специальных ковриков. Огромный перечень, который мы составили и утвердили на основе рекомендаций Минобороны и тех ребят, которые имеют опыт в спецоперации. Поэтому независимо от того, насколько будет укомплектован министерством обороны наш мобилизованный житель Кузбасса, мы со своих складов доукомплектуем его в полном объеме до нашего кузбасского стандарта, который гораздо больше, чем стандарт в Министерстве обороны, - сообщил глава региона.

Фото6 пресс-служба АПК

Поддержка семей военнослужащих

В Кузбассе введены меры поддержки для семей военнослужащих. Всем мобилизованным выплачивается единовременная выплата по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получают те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции с 16 сентября. За семьей каждого призванного солдата из Кузбасса закреплен социальный работник, готовый проконсультировать, оказать помощь.

В Кузбассе принят региональный закон «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», в котором прописаны все льготы, на которые могут рассчитывать близкие солдат. Так, дети мобилизованных вне очереди принимаются в детские сады, а в школах, колледжах и техникумах для них обеспечено горячее питание. Для обучающихся в СПО предусмотрены бесплатное образование и проживание в общежитиях. По словам губернатора, все эти вопросы решаются в заявительном порядке. Он посоветовал семьям мобилизованных не стесняться обращаться к социальному работнику.

Открытие мемориала Воину-освободителю

Во время прямого эфира Сергей Цивилев анонсирован открытие мемориала Воину-освободителю в составе памятного комплекса Героям-сибирякам - оно состоится 3 ноября. На мероприятие будет приглашены представители всех 12 регионов Сибирского федерального округа, Курской и Волгоградской областей.

- 200 тысяч сибиряков защищали Сталинград. Здесь формировались дивизии, которые разгромили врага в грандиозном сражении, ставшем переломным моментом в Великой Отечественной войне. Кузбасс включен в президентскую программу подготовки к празднованию 80-летнего юбилея Сталинградской битвы. Открытием нашего мемориала мы даем старт всем праздничным торжествам как дань уважения подвигу и бесстрашию героев-сибиряков, - подчеркнул губернатор.

В центре архитектурной композиции расположен монумент в честь Воина-освободителя Николая Ивановича Масалова - точная копия памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке. Мемориал дополняют конструкции с именами имена двух тысяч героев, названия воинских формирований Сибири, военных госпиталей и сибирских заводов, которые работали в тылу, обеспечивая фронт. Глава региона отметил, что жители кузбасской земли плечом к плечу бились с врагом на фронте и работали в тылу во время ВОВ, поэтому в этом комплексе символично показано единство всех, кто одержал победу.

Напомним, что мемориал возвели в кратчайшие сроки - его строительство началось зимой 2022 года. По словам губернатора, была проведена огромная работа по сбору информации и воплощении идей, работа на объекте велась круглосуточно. Создание мемориала по большей части профинансировано спонсорами, 40% было выделено из бюджета (это федеральный грант, который регион получил как поощрение за достижения в развитии экономики в прошлом году).

Дальнейшее развитие региона

Губернатор подчеркнул, что за четыре года регион сталкивался со многими вызовами, но все выдержал и стал только сильнее. Кузбасс впервые за всю историю по итогам 1 квартала 2022 года вышел на первое место в России по темпам роста доходов и до сих пор по итогам 8 месяцев 2022 года удерживает эту позицию. Сейчас задача - не останавливать развитие экономики региона.

- Ни один проект не будет заморожен. Мы пересмотрели существующие программы, чтобы максимально эффективно управлять экономикой. За все эти годы мы научились преодолевать кризисы, вместе с кузбассовцами построили множество объектов: детские сады, школы, спортивные и медицинские учреждения. И все наши достижения направлены на главное - улучшение качества жизни на нашей земле, - подчеркнул губернатор.