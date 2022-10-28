В Кузбассе более 100 горняков эвакуировали из шахты из-за возгорания

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке ночью более 100 горняков эвакуировали на шахте «Юбилейная» из-за пожара. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

В момент ЧП од землей находилось 118 человек. Все они были выведены на поверхность. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано силами вспомогательной горноспасательной команды шахты.

Фото: прокуратура Кузбасса

В Минуглепроме Кузбасса сообщили, что добыча угля на шахте временно приостановлена, на месте работает комиссия.

Прокуратура организовала проверку в связи с ЧП.

Шахта «Юбилейная» входит в холдинг АО «Топпром». Это действующая сырьевая база холдинга с промышленными запасами угля марки Ж 53,6 млн тонн. Помимо «Юбилейной» в состав холдинга входят обогатительные фабрики «Щедрухинская», «Тайбинская», «Коксовая». В феврале 2021 года на шахте «Юбилейная» произошло обрушение породы, в результате чего погиб рабочий. После инцидента подземные работы были временно приостановлены.