Кузбасские власти приостановили работу шахты «Юбилейная» Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Власти Кузбасса приостановили работу шахты «Юбилейная». Напомним, что сегодня ночью там произошло обрушение породы.

Министерство угольной промышленности сообщило о приостановке работы в шахте «Юбилейная». Ночью 14 февраля, в результате обрушения породы, там погиб рабочий.

О приостановке работы стало известно РИА Новости в ходе разговора с анонимным источником.

«Работа шахты на данный момент приостановлена», - приводит агенство слова источника.

Напомним, что сегодня на шахте «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе произошло обрушение породы. В момент инцидента в шахте работали 98 горняков. Один из них погиб. По предварительной версии, причиной обрушения стала отбойка горной массы комбайном.

Следственным комитетом и прокуратурой Кемеровской области была организована проверка. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

СПРАВКА КП

ООО «Шахта «Юбилейная» входит в состав Холдинга «ТопПром» с 14 февраля 2013 г. и является действующей сырьевой базой предприятия. В 2013-2015 гг. на предприятии шла реализация глобального проекта технического перевооружения, который завершился запуском шахты по добыче угля 2 февраля 2016 г. Уже через два года произведен запуск второй очереди шахты. Цель – стабильная работа и увеличение производственной мощности предприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один человек погиб во время обрушения на шахте в Кузбассе

В Новокузнецком городском округе случилось чрезвычайное происшествие на шахте «Юбилейная». Здесь во время обрушения породы погиб по меньшей мере один человек. (подробнее)

Следком проводит проверку по факту гибели человека на шахте «Юбилейная»

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека на шахте «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе. Напомним, ночью 14 февраля там произошло обрушение породы. (подробнее)

Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе

При обрушении породы на шахте «Юбилейная» в Кузбассе погиб человек. Инцидент произошел ночью 14 февраля. (подробнее)