После обрушения на шахте «Юбилейная» прокуратура организовала проверку Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В ночь на 14 февраля на шахте «Юбилейная», что под Новокузнецком, произошло обрушение горной породы. После инцидента на шахте проверку начала прокуратура.

- На место происшествия незамедлительно выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов. Организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, обрушение горной породы произошло в конвейерном штреке шахты «Юбилейная». В это время под землей находились 98 человек. Один из рабочих погиб, остальные же успели выйти на поверхность. Кроме прокуратуры, доследственную проверку проводит областной Следственный комитет. Кроме того, специалисты выясняют обстоятельства, при которых произошло обрушение, а также причины, приведшие к этому. В настоящее время подземные работы приостановлены.

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