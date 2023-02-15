Власти назвали причину массового недомогания детей в новокузнецкой школе

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной массового недомогания детей в новокузнецкой школе № 2, откуда в понедельник 22 ученика были доставлены в больницы, могла стать повышенная температура в помещении. Об этом сообщили в комитете образования и науки города.

Инцидент произошел рано утром во время торжественной линейки, которая проводилась в спортзале школы. Во время мероприятия, на котором присутствовало 200 человек, трое детей почувствовали себя плохо, один из них потерял сознание. В течение следующего часа еще порядка 20 школьников пожаловались на головную боль, головокружение и першение в горле. Все дети были доставлены в больницы с подозрением на ингаляционное отравление. При этом пищевое отравление в школьной столовой было исключено, так как в этот день дети еще не успели сходить на завтрак. Большинство школьников после осмотра отпустили домой, лишь шестерых оставили в стационаре. По данным Министерства образования Кузбасса, результаты обследований не выявили отклонений в состоянии здоровья учеников. Детей выписали на следующий день.

Всех остальных учеников, а также педагогов эвакуировали из школы. На место ЧП прибыли представители экстренных служб, следственного комитета. Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии сразу же взяли все необходимые пробы воды и воздуха, однако ничего подозрительно не нашли.

- По результатам полученных анализов - нет превышения предельно допустимых концентраций, - сообщили в комитете образования и науки, подчеркнув, что источников ингаляционного отравления выявлено не было.

Специалисты считают, что одной из причин недомогания детей стало превышение температурного режима в спортивном зале при проведении торжественной линейки.

Как рассказали «Комсомолке» в школе № 2, на следующий день после ЧП детей перевели на обучение в дистанционном формате. Сегодня, после того, как были получены заключения об отсутствии источников отравления, школа вернулась к обычному режиму работы.