Новокузнецкие школьники, госпитализированные после торжественной линейки, готовятся к выписке

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шестеро учеников, госпитализированных вчера после торжественной линейки в новокузнецкой школе №2, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

- Состояние всех школьников удовлетворительное. Результаты обследований не выявили отклонений в состоянии здоровья детей, - сообщили в ведомстве.

Все шестеро школьников отправятся домой уже сегодня.

Напомним, что вчера утром ученики школы № 2 после торжественной линейки пожаловались на слабость и головокружение. 22 школьника были доставлены в больницы города с подозрением на ингаляционное отравление. Большинство детей к обеду отпустили домой, а шестерых учеников госпитализировали. Прокуратура организовала проверку после ЧП.