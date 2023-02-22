В Кузбассе выявили 16 случаев заражения корью

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе выявили три очага забоелвания корью – инфекции, которая не фиксировалось в нашем регионе несколько лет. Разбираемся, чем опасна корь и как от нее защититься.

Почему корь вернулась?

В начале февраля 2023 года на сайте Роспотребнадзора по Кемеровской области появилось вызывающее тревогу сообщение о выявлении случаев кори в нашем регионе. Корь уже несколько лет не появлялась в Кузбассе – по данным ведомтсва, последний раз единичные случаи регистрировались в 2019 году.

2 февраля стало известно, что в регионе выявлено девять случаев кори. К концу месяца эта цифра увеличилась почти вдвое - по состоянию на 19 февраля, подтверждено 16 случаев инфицирования. В Роспотребнадзоре Кузбасса корреспонденту «Комсомолки», рассказали, что вирус обнаружен в трех муниципалитетах: Прокопьевске, Новокузнецке и Топкинском районе. Среди заболевших есть как взрослые, так и дети. Все они госпитализированы.

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известно, что в наш регион корь привезли из Таджикистана и Новосибирской области – в соседнем регионе эта инфекция регистрируется с ноября 2022 года.

В Роспотребнадзоре отметили, что в последние годы ситуация с заболеваемостью корью осложнилась на Украине, Таджикистане и Казахстане. Причиной тому является снижение процента иммунизации детей и отказ родителей от вакцинации. Часто в эпидемический процесс включаются люди, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся к врачам.

Опасные последствия

Корь – очень заразное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем: при дыхании, кашле, чихании. Есть такое мнение, что подцепить эту инфекцию достаточно легко, если ею всего лишь кто-то болеет в подъезде. При контакте с зараженным непривитые люди заражаются почти в 100% случаев.

Инфекция начинается с повышения температуры до 40 градусов, головной боли, ломоты в мышцах, першение в горле, насморка, конъюнктивита. На четвертый-пятый день присоединяется типичная коревая сыпь. Сначала пятна возникают на шее, голове, верхней части грудной клетки, а затем и по всему туловищу. Сыпь держится несколько дней, затем бледнеет и шелушится.

Болезнь характеризуется тяжелым течением, особенно у взрослых, а также высокой вероятностью различных осложнений.

- Корь опасна возможными серьезными осложнениями, которые характеризуются большим разнообразием и поражением различных органов и систем, - пояснили «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения Кузбасса, - Чаще всего поражается дыхательная система: развивается ларингит, возможен стеноз гортани, отит, пневмония. На втором месте поражение кишечно-желудочного тракта, оболочки глаза. Самым тяжелым осложнением является энцефалит и менингит.

Кому и когда делать прививку от кори?

В качестве мер профилактики кори ношение масок и мытье рук не так эффективны. Главное средство защиты от кори – это вакцинация.

Фото: архив "КП" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей от кори вакцинируют дважды: в 1-1,5 года и в шесть лет. Считается, что полный курс вакцинации в детстве обеспечивает защиту от заболевания на всю жизнь. Если у человека нет данных о прививках и перенесенной болезни или ему поставили только одну вакцину, то необходимо сделать два укола с интервалом в три месяца. Это касается как детей, так и взрослых до 35 лет. Людям старше 35 лет нужно привиться от кори в случае, если они находятся в группе риска – это медработники, педагоги, сотрудники организаций торговли, транспорта и др.

В минздраве Кузбассе отметили, что прививки от кори делаются бесплатно. Для этого необходимо обратиться в больницу по месту жительства.

Тем, кто переболел корью в детстве и имеет медицинскую карточку или сертификат о прививках, где это отражено, прививаться не нужно – иммунитет от этой инфекции считается пожизненным.