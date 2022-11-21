Кузбассовец продолжит бороться за сердце Насти Ивлеевой в романтическом шоу

Фото: телеканал "Пятница"

27-летний кузбассовец Максим Звонов продолжит участие в романтическом шоу «Сердце Ивлеевой». Несмотря на то, что наш земляк потерпел поражение в одном из испытаний, он не выбыл из проекта.

На телеканале «Пятница» вышла вторая серия шоу, в котором участники борются за сердце известной телеведущей Насти Ивлеевой. В первой части проекта наш земляк, фитнес-тренер Максим Звонов произвел приятное впечатление на героиню, и она оставила его в проекте в числе 12 участников.

На этот раз претендентам предстояло пройти несколько испытаний. В первом конкурсе мужчины сначала должны были собрать букет для телеведущей, а затем перебраться с ним по канатам. Во время прохождения кемеровчанин не удержался и сорвался вниз, но ему разрешили продолжить участие. В итоге наш земляк добрался до Насти Ивлеевой, вручил ей букет и даже покружил на руках. Девушка назвала Максима «красавцем», «Аполлоном» и «богом», хотя при этом отметила, что сочетание цветов в букете, собранном кузбассовцем, ей не нравится.

Еще одним испытанием для претендентов на сердце Ивлеевой стало участие в фотосессии. Каждому мужчине предлагалась примерить на себя тот или иной образ. Максим предстал в образе спасателя Малибу. Во время фотосессии даже конкуренты отметили прекрасное телосложение кузбассовца. Настя Ивлеева также оценила фигуру Макса Звонова.

В третьем испытании претендентам предстояло выразить свою симпатию телеведущей при помощи бумаги и красок. Максим Звонов изобразил пятиконечную звезду и рядом себя. Во время презентации он прочитал стихотворение собственного сочинения и предложил Насте закончить рисунок: дорисовать руку звезде. Настя Ивлеева дорисовала руку, которая тянется от звезды к герою.

Фото: телеканал "Пятница"

После второго выпуска выбыл один участник проекта, а Максим и еще 10 претендентов продолжат борьбу за сердце Ивлеевой.

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