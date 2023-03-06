Андрей Панин стал артистом из-за любви к кузбасским девушкам

Андрей Панин прожил в Кемерове 16 лет и закончил здесь вуз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 марта 2023 года - ровно десять лет, как не стало известного российского артиста Андрея Панина. Его роли в сериалах «Бригада» и «Каменская», фильмах «Водитель для Веры», «Кандагар», да и в других всегда отличались достоверностью. Его героям хотелось верить. А ведь Андрея Панина как артиста могло не быть вовсе. В театр, а потом и в кино, его привела погоня за... юбками. В годовщину смерти артиста «Комсомолка» собрала воспоминания о нем у его кемеровских друзей.

Известный российский актер Андрей Панин родился в Новосибирске, а вырос в Кемерове. В Кузбассе прошли его школьные и студенческие годы. Здесь он сделал свои первые шаги в театре. А ведь мог, по словам сибирских друзей и не стать артистом, если бы не его беда от нежного сердца.

Уже на втором курсе вуза Андрей Панин играл у своего учителя в театре «Встреча». Фото: архив театра «Встреча».

Любовь привела к профессии

Бедой от нежного сердца была у Андрея уж очень ярко выраженная любовь к девочкам. Ради них он, говорят, был готов буквально на все. Школьный товарищ Панина по параллельному классу Дмитрий Устюгов, вспоминает, как в седьмом классе, он ради взаимности одной красавицы, залез на крышу девятиэтажки и прошел по самому «лезвию».- Посмотрела красавица снизу на этот номер, но поступок не оценила. Более того, чтобы больше не встречать отчаянного парнишку, перешла в другую школу, - рассказал «КП» - Кемерово» Дмитрий. - Но не был бы он Паниным, если бы не нашел ее. Цветов ночью где-то на клумбе у дома нарвал, конфет дешевых сосательных в магазине купил. Все это Люба с радостью выкинула в мусорку.

Невероятно, но факт, в искусство Андрей Панин попал тоже благодаря своей любвеобильности. Искал вечером общежитие мединститута, где по слухам жили самые привлекательные в городе студентки. Не дошел, наткнулся по пути на общагу института культуры, куда после учебы как раз возвращались очаровательные девушки. Таких красавиц в пищевом вузе, на первом курсе которого он в то время учился, не было.

- А в это время на крылечке курил наш будущий преподаватель, режиссер кемеровского театра «Встреча» Анатолий Глухов, - вспоминает кемеровский друг, однокурсник Андрея, руководитель концертного зала Кемеровского госуниверситета Игорь Мизгирев. - Ты чего парень выглядываешь, - спросил его Глухов. - Да так, это я тут здесь, так …– смямлил Андрюха. – Да, понял я тебя, Ромео, - смекнул режиссер. Ну, приходи тогда ко мне на курс этим летом, и девчонки там будут. Может, найдешь музу себе. - А на кого дядя, поступать? – переспросил Панин. - На режиссера, - ответил Глухов.

Панин согласился, ведь ему было впрочем, все равно, главное девушки красивые рядом. Но попав в театральный водоворот, он как-то незаметно для самого себя, полностью окунулся в профессию. Уже на втором курсе играл у своего учителя в театре Кемеровского госуниверситета «Встреча».

Игорь Мизгирев дружил с Андреем Паниным с юности и до самой гибели актера. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Сцена – земной шар

Самой любимой ролью Панина была главная роль Ивана в спектакле «Альпийская баллада». Спектакль во многом состоял из пластических этюдов, поэтому требовал от актеров хорошей физической подготовки. Для Панина, занимавшегося карате - настоящая стихия.

- Главная декорация спектакля - крутой пандус олицетворяющий Альпы. Так вот, в сцене, где немцы расстреливают Ивана, и он падает с горы, Глухов придумал интересный сценографический ход. Попросил Андрюшу под пронзительную музыку упасть с пандуса очень медленно лицом вниз. Этого на сцене не делал никто и никогда. Андрею пластический шедевр удался. Он владел своим телом в совершенстве. Ради одной этой сцены «Альпийскую балладу» можно было смотреть десятки раз, - вспоминает Игорь Мизгирев.

За несколько лет до гибели, во время очередного приезда Андрея Владимировича в Кемерово мне - корреспонденту «Комсомолки» удалось с ним встретиться. В коричневой вязаной кофте на пуговицах он никак был не похож на «звезду». Скромный и где-то смущенный, он сравнил сцену с большим земным шаром.

- Это даже шире чем земной шар, поэтому не понятно как сцена стала лишь частью земли, - признавался Панин.

Совершенно серьезно говорил и о реальном своем полете во время спектакля:

- Когда очень глубоко, глубоко, играешь, тогда чувствуешь, отрываешься от пола и летишь. Но это опасно, голову можно потерять, четвертую стену. Надо все же в реальности находиться. А еще специально не надо играть. Жить по своему сердцу, чувству, слушать только свою мелодию,- подчеркнул тогда Андрей Панин.

В «Альпийской балладе» упасть на сцене как Панин, из артистов больше не мог никто. Фото: Музей КемГИК,

Мелочь по крупному

- Отдельная история - его чувство юмора, - вспоминает друг Панина, его сокурсник, актера Кемеровского театра для детей и молодежи Сергей Сергеев. Причем этот юмор проявлялся в самых разных ситуациях. Например, была такая криминально - смешная история на Каменской улице Кемерова. Денег с него малолетки еще, содрать хотели местные хулиганы. «Давай, - говорят ему в подворотне, выворачивай карманы, шкет».

- А вам ребят, как, - поинтересовался Панин, - крупными, или мелочью?

- Ну, давай крупными, - рассмеялись те. Троих раскидал в раз, - рассказал «КП» - товарищ по двору Константин Понуров.- Одному на пять рублей нос сломал, другому на червонец челюсть вывихнул, третьему ребра на целый четвертак свернул. Его владение боевым искусством, пластичность, никак не вписываются в гибель при падении.

По словам друзей, у Андрея Панина было отменное чувство юмора. Фото: Музей КемГИК.

Недостатки и достоинства

Возвращаясь к кемеровскому интервью в 2012 году, Андрей Панин в ответ на комплименты его блистательного актерского таланта, сетовал, что не все так на самом деле гладко.

- Я всю жизнь борюсь с речью, говорю быстро, заметили, сейчас чуть лучше, в молодости совсем беда. Мне подсказали подкладывать за щеки такие маленькие речные камешки. И вот однажды, один из них я чуть не проглотил. Перестал издеваться над собой. Просто специально медленно начал разговаривать. Но эту свою скороговорную речь в итоге сделал достоинством. В какой-то мере она давала и дает импульс моим ролям, ныряет в беспокойство образа на сцене и в кино, - признавался Андрей Панин.

- Но его самое большое достоинство как артиста, удивительная органика, живой артист, и все тут. Но при этом, глубокий, ему кажется подвластно все, от комедии до фарса. Глядя на некоторые его фильмы, понимаешь, что это за гранью гениальности. И человек человечный. Ни капли гордыни, надменности, самолюбования. За несколько лет до его ухода мы поехали на гастроли с театром в Москву. Он каким - то невероятным образом узнал об этом. Позвонил мне с предложением увидеться, но я не смог в этот день. Давай говорю, Андрюха, завтра. А завтра, - ответил Андрей, - я уже не могу, старик. Так и не увиделись больше. А когда узнал о его гибели, честно скажу, не поверил, и сейчас не могу осознать, - признался «КП» - Кемерово» Сергей Сергеев.

На хлеб заработают

В 2014 году в Кемеровском институте культуры создали музей посвященный Андрею Панину. Здесь собраны его фотографии, документы – студенческий билет, диплом об окончании школы – студии МХАТ, личные вещи. Часть передал театр «Встреча», часть его супруга Наталья Рогожкина.

А в 2015 на базе вуза был организован фестиваль в честь артиста «Рыжий клоун». Это его образ в знаменитом спектакле Владимира Машкова «Смертельный номер»

- Направление фестиваля - актерское искусство, режиссура, речевое исполнительское искусство, пластическое искусство, вокальное искусство. Для участников проходят мастер-классы, онлайн-лекции, показы творческих работ, а также театральный концерт, спектакли. По итогам фестиваля в каждой номинации выбирают победителя, а после среди них проходят соревнования за Гран-при. Его обладатели получают премию Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе КемГИК.

После смерти Андрея Панина его жена Наталья передала часть его вещей в музей памяти артиста. Фото: Василий ГЛУШКОВ,

Он несколько лет преподавал во ВГИКе, выпустил свой курс. Андрей Панин очень любил делиться своим опытом и знаниями с молодежью, считал наставничество частью своей жизни. В нашем кемеровском интервью признался, душа его спокойна за своих учеников – на хлеб себе заработают.

- Талантливых единицы выпустил, но горжусь ими, - рассказывал Андрей Владимирович.- Вон Сережка Ларин, так бы и жил, наверное, в своем Подмосковье, если бы не актерство. Что я бы без него делал в фильмах «Полный вперед» или «Внук Гагарина»?! Еще возьму курс, один, второй. Жизнь она большая, времени и на ребят хватит.

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