Жительницу Кузбасса, которая убила всю свою семью, отправили в колонию на 22 года

Суд признал кемеровчанку виновной Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летняя кемеровчанка, которая подожгла дом своих родителей и лишила жизни трех человек, отправится в колонию на 22 года. Накануне суд вынес женщине обвинительный приговор.

Эта трагедия случилась в сентябре 2019 года. Вечером в одном из частных домов в Центральном районе произошел пожар. Соседи заметили дым, который шел из-под крыши двухквартирной постройки, и тут же вызвали пожарных. На место оперативно прибыли спасатели. Потушив возгорание, они обнаружили в сгоревшей квартире тела 40-летнего мужчины и 28-летней женщины. Кроме того, еще один человек - 55-летняя женщина - была живой. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось - женщина скончалась в медучреждении.

Специалисты провели пожарно-техническую экспертизу, которая показала, что причиной пожара стал поджог. Тогда следователи начали поиски поджигателя и вскоре установили, что к преступлению причастна 34-летняя родственница погибших. Женщина не стала отрицать свою вину и объяснила поступок обидой на мать. Многие годы поджигательница испытывала это чувство и, выпив, решила отомстить. Женщина уверяет, что хотела всего лишь припугнуть родственников и для этого подожгла шторы на выходе из дома. Не остановило кемеровчанку и то, что ее младшая сестра по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться.

Поджигательницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по двум статьям: убийство двух и более лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом (п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Со следствием женщина сотрудничала, рассказали в Следственном управлении СК России по Кузбассу.

Суд признал кемеровчанку виновной и назначил ей 22 года и 2 месяца колонии общего режима.

Ранее «Комсомолка» писала, что до суда дошло еще одно уголовное дело о пожаре, в результате которого погибли люди. ЧП произошло в частном пансионате для пожилых людей и инвалидов в Кемеровском районе.