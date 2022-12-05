В Кузбассе бывшему председателю правительства вменяют 25 эпизодов мошенничества

Фото: телеграм-канал Вячеслава Телегина

Бывшему председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину предъявили обвинение в совершении 25 эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в Центральном районном суде города Кемерово.

Согласно опубликованным данным, 3 декабря Телегину было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Уточняется, что бывшему председателю правительства вменяют 25 эпизодов мошенничества. Сумма причиненного ущерба не называется, но можно предположить, что он составляет несколько миллионов рублей, так как согласно УК РФ, по инкриминируемой бывшему чиновнику статье особо крупным размером считается сумма, превышающая один миллион рублей. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, что сегодня стало известно о задержании бывшего чиновника. Днем Центральный районный суд Кемерова должен был рассмотреть ходатайство следователя об избрании Телегину меры пресечения в виде заключения под стражу, однако заседание было перенесено на 7 декабря. Срок задержания обвиняемого продлен до 72-х часов.

Вячеслав Телегин с 2010 занимал должность главы Ленинска-Кузнецкого. В 2018 был назначен заместителем губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, в 2021 году стал первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. В начале августа Вячеслав Телегин ушел в отставку. Сообщалось, что это связано с состоянием здоровья.