В Кузбассе суд обратил в доход государства дорогую недвижимость сына бывшего чиновника, осужденного за махинации с жильем

Пртраченная сумма превышает общий доход муниципального служащего и членов его семьи за три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недвижимость сына экс-чиновника администрации Новокузнецка передали в пользу государства: мужчина приобрел имущество на средства, которые непонятно, откуда взялись.

В поле зрения прокуратуры новокузнечанин попал не случайно. Его отец - бывший начальник управления по учету и приватизации жилых помещений мэрии Новокузнецка - в апреле 2021 году был осужден за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Бывший чиновник и его знакомый риелтор продавали муниципальные квартиры, которые предназначались для переселения людей из аварийного жилья. Полученную «выручку» подельники делили между собой. Всего было продано 29 квартир, а причиненный городу ущерб составил почти 36 миллионов рублей. Суд отправил бывшего муниципального служащего в колонию общего режима на 5,5 лет.

После этого прокуратура заинтересовалась членами семьи экс-чиновника и обнаружила «подозрительные» деньги у его сына. Как рассказали в прокуратуре Кузбасса, за три года - с 2014-го по 2017 - родственник экс-муниципального служащего приобрел недвижимость стоимостью 4,4 миллиона рублей и предоставил коммерческому лицу заем в размере 700 тысяч рублей. При этом в ходе прокурорской проверки выяснилось, что за последние три года члены семьи бывшего чиновника официально заработали значительно меньше потраченных денег, и никакой подтвержденной возможности накопить несколько миллионов у них не было.

Прокурор Кузбасса обратился в суд с исковым заявлением об обращении недвижимости в доход Российской Федерации. В суде сын муниципального служащего не смог доказать легальность заработка. Поскольку часть имущества уже была отчуждена ответчиком, с мужчины было решено взыскать эквивалентную стоимость - 5,1 миллиона рублей.

Заводской районный суд Новокузнецка удовлетворил требования в полном объеме. Но сын бывшего чиновника не согласился с решением и оспорил его в вышестоящие суды. Судебные коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда, Восьмого кассационного суда общей юрисдикции оставили решение без изменений.