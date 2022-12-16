В Кемерове бездомных собак хотят убрать с городских улиц

В этом году в Кемерове отловлено и выпущено 610 собак. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове администрация ограничила список территорий, куда можно возвращать отловленных и стерилизованных бездомных собак. Это постановление было принято в соответствии с изменением в законе, который требует определить перечень таких мест. Подобные правовые акты появились во многих городах страны, но кемеровский оказался одним их самых жестких. Если в других областях возврат бездомных животных запретили только на детские и спортивные площадки, территории школ и больниц, то в Кемерове в список помимо этих территорий попали дворы, парки, кладбища, водоохранные зоны – фактичекски все места в городе. Разбираемся, поможет ли это решить проблему бездомных животных.

Собака бывает кусачей

Проблема безнадзорных собак, действительно, стоит в Кемерове остро. В последнее время то и дело появляются сообщения от горожан о засилье бродячих животных. То стая была замечена на проспекте Ленинградском, то на улице Марковцева, то напугала жителей Притомского проспекта. Буквально на днях бездомная собака напала на 10-летнего ребенка на Южном. По сообщениям из соцсетей, мальчик не пострадал - его спасла толстая зимняя куртка. Ситуацию усугубила подготовка к глобальной стройке на месте частного сектора в Центральном районе. Дома выкупаются у десятков горожан и, по словам зоозащитников, многие из них, отправляясь жить из частного сектора в благоустроенные квартиры, не берут с собой домашних питомцев, оставляя их на улице.

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 90-х годов численность бродячих собак регулировали при помощи усыпления. Сейчас это делать запрещено. Животных без владельцев должны отлавливать, передавать в приюты, стерилизовать, лечить и чипировать. После этого неагрессивных собак, хозяева которых не нашлись, должны возвращать в то же место, где их поймали. Агрессивных собак - содержать в приютах до наступления их естественной смерти. После принятия постановления администрацией Кемерова, перечень мест, куда можно вернуть бродячих собак сильно сократился. Зоозащитники уверены, что нововведение не решит проблему бездомных животных.

- Одно дело, когда собаки обитают во дворах, рядом с магазинами, какими-то предприятиями – их подкармливают, приручают и даже пытаются пристраивать. И зачастую у таких собак еще и находятся прежние хозяева... И другое – собаки, выпущенные в поля, за пределы города. Как раз они будут сбиваться в стаи. Если сейчас у собак есть какой-то шанс на нормальную жизнь, то когда их отправят на задворки, его не будет, - считает зоозащитница, руководитель приюта «Верный» Татьяна Медведева.

При этом, по мнению зоозащитницы, пострадают и люди, которые будут сталкиваться со стаями бездомных собак, отправившись на пикники, за город.

Татьяна Медведева считает, что нужно бороться не с бездомными животными, а с безответственными горожанами. Необходимо штрафовать владельцев собак и кошек, которые бросают животных на произвол судьбы, а также вводить налоги для тех, кто отказывается стерилизовать питомцев. Потом на эти деньги содержать приюты для бездомных.

Только от жизни собачей?

Профессор, доктор биологических наук Николай Скалон уверен, что безнадзорные собаки не должны разгуливать по городским улицам. Мало того, что они сбиваются в стаи, ищут пропитание и охраняют свою территорию, нередко проявляя агрессию, так еще и могут переносить инфекции. Например, недавно недалеко от деревни Береговой был выявлен очаг бешенства – болеют лисицы. И, по словам ученого, чем больше будет бездомных собак, тем больше вероятность, что лисицы передадут бешенство им.

Фото: архив "КП" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Однако, по мнению биолога, переселение собак с одного места на другое не поможет уменьшить их численность.

- Закон, который принят несколько лет назад, не решает проблему в корне. Он говорит, что делать с собаками, которые уже есть, а нужно вводить меры, которые бы препятствовали размножению этих собак, - говорит Николай Скалон, считая, что возможно возвращение прежних методов регулировки численности безнадзорных животных, - Переселение собак с одного места на другое – это лечение не болезни, а симптомов.

По его мнению, бездомные собаки – это не те, которых выкидывает люди (их процент очень мал), а те, которые размножатся самостоятельно в различных гаражных кооперативах, на стройках. Сторожа прикармливают питомцев, но не следят за ними. В итоге у этих полубездомных собак рождаются щенки, которые потом взрослеют и идут расселяться в новые территории. Другой источник размножения - это частный сектор и деревни, где собаки тоже часто бывают полубезпризорными.

- Мы не решаем проблему, когда собаку за достаточно большие деньги отлавливают, осматривает ветеринар, вакцинируют, кастрируют и выпускают обратно. От этого бездомных животных не становится меньше. Они обратно собираются в стаи. Как правило, на 100% собак не удается кастрировать. В стае все равно находится один кобель и одна сученка, которые воспроизводят себе подобных, – сказал Николай Скалон.

На вопрос, насколько эффективными окажутся новые правила возвращения животных в городскую среду, ответит только время, впрочем, кажется, что определенная ясность наступит уже в ближайшем будущем.

КОНКРЕТНО:

Перечень территорий, на которые запрещается возвращать животных без владельцев:

- многоквартирные, жилые, садовые дома;

- детские и спортивные площадки;

- образовательные и медицинские организации;

- организации культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения;

- городские площади, парки, скверы, сады, пляжи и другие общественные зоны отдыха;

- на которых расположены объекты транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, автобусные остановки);

- на которых расположены организации общественного питания, стационарные и нестационарные торговые объекты;

- на которых расположены здания административно-делового и производственного назначения;

- места накопления отходов,

- мемориальные комплексы и кладбища;

- водоохранные зоны.

Также животных запрещено возвращать на территории, расположенные ближе 50 метров от перечисленных выше мест.

Куда звонить по поводу бродячих собак?

Заявки на отлов безнадзорных животных принимает МБУ «Кемеровские автодороги» по телефону 67-00-00.