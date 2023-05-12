Защита попросила оправдать бывшего главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Сторона защиты попросила оправдать бывшего руководителя Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Сейчас в Центральном районном суде Кемерова продолжаются прения стороны защиты по уголовному делу. В ходе прений Александр Мамонтов заявил, что не знал о нарушении требований безопасности в торговом центре.

- Я не только не знал, но и не мог знать о наличии на объекте ТРЦ нарушений требований пожарной безопасности. Более того, я не обладал полномочиями остановить эксплуатацию ТРЦ, применить меру в виде временного запрета деятельности, - приводит слова Мамонтова Интерфакс.

Он также отметил, что плановая проверка торгового центра была назначена на 2020 год, организовывать внеплановую проверку по закону он не имел права.

Напомним, что Мамонтова обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По этому же уголовному делу проходит бывший главный начальником отдела надзора по городу Кемерово Григорий Терентьев. Ему вменяется халатность (ст. 293 ч. 3 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 293 и ч. 3 ст.159 УК РФ).

Ранее представитель гособвинения попросил суд приговорить экс-главу МЧС по Кузбассу к 14 годам лишения свободы, бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове - к 10 годам. Прокурор также попросил назначить фигурантам уголовного дела штрафы: 900 тысяч рублей и 120 тысяч рублей соответственно.

По версии следствия, чиновники с 2017 года не проверяли ТРЦ «Зимняя вишня» на соблюдение требований пожарной безопасности. Их халатность привела к возгоранию и гибели людей. Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, он унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.