Прокурор запросил 14 лет колонии для бывшего главы МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

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Представитель гособвинения попросил суд приговорить экс-главу МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова к 14 годам лишения свободы, бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева - к 10 годам по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Прокурор также попросил назначить Мамонтову штраф в размере 900 тысяч рублей, Григорию Терентьеву - в размере 120 тысяч рублей.

Кроме того, обвинение призвало лишить Мамонтова звания генерал-майора, Терентьева - подполковника внутренней службы и запретить обоим работать на руководящих должностях на госслужбе сроком на три года, сообщает ТАСС.

Напомним, что бывший руководитель МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов обвиняется в халатности и растрате (ч. 3 ст. 293 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерову, Березовскому и Кемеровскому району Григорий Терентьев - в халатности и мошенничестве (ч. 3 ст. 293 и ч. 3 ст.159 УК РФ). По версии следствия, руководители не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку в ТРЦ «Зимняя вишня», что привело к пожару, унесшему жизни 60 человек.

Рассмотрение дела, связанного с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», началось в конце 2019 года. Сроки содержания под стражей Мамонтова и Терентьева неоднократно продлевали. В конце марта стало известно, что по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы регионального МЧС и его помощника завершено судебное следствие. На 11-13 апреля назначены судебные прения стороны обвинения, даты судебных прений стороны защиты пока не уточняются.