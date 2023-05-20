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Происшествия20 мая 2023 11:40

Жителей Кузбасса, нашедших пропавших сестер, наградят

Такое решение принял начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадий Корниенко
Александр ПОНОМАРЕВ
Один из местных жителей, обнаруживший девочек.

Один из местных жителей, обнаруживший девочек.

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Напомним, что 19 мая около 14:30 в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что в поселке Ленинский накануне вечером после прогулки 2-летняя Алена Изотова и 4-летняя Ирина Тузова не вернулись домой. Полицейскими были развернуты масштабные поисковые мероприятия, в которых были задействованы сотрудники территориальных органов внутренних дел и областного полицейского главка, специалисты МЧС, представители местной администрации, волонтеры из числа жителей Яшкинского муниципального округа, а также из Новосибирска, Томска, Алтайского края и Москвы. Привлекались беспилотники и служебно-розыскная собака.

В течение суток были они осмотрены дома и строения в поселке, лесной массив и берега реки. В субботу для участия в поисковой операции был привлечен вертолет авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу. В общей сложности в поисковых мероприятиях было задействовано более 200 человек.

В субботу же днем жители пгт. Яшкино Сергей Гурин и Сергей Дроздов, принимавшие участие в обследовании территории на личном квадроцикле, обнаружили пропавших девочек в поле на расстоянии около четырех километров от поселка Ленинский.

Они были в платьях, одна из сестер - босая. Температура воздуха в это время была около двадцати градусов тепла. Сестры рассказали спасителям, что голодны и хотят пить, они тут же получили минеральную воду.

Девочек для медобследования доставили в Яшкинскую районную больницу, известно, что на них нашли клещей, но их жизни ничего не угрожает.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, начальником ГУ МВД России по Кемеровской Геннадием Корниенко принято решение о поощрении Сергея Гурина и Сергея Дроздова за неравнодушие и помощь.

ЧППроисшествия: ЧП