Жителей Кузбасса, нашедших пропавших сестер, наградят

Один из местных жителей, обнаруживший девочек. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Напомним, что 19 мая около 14:30 в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что в поселке Ленинский накануне вечером после прогулки 2-летняя Алена Изотова и 4-летняя Ирина Тузова не вернулись домой. Полицейскими были развернуты масштабные поисковые мероприятия, в которых были задействованы сотрудники территориальных органов внутренних дел и областного полицейского главка, специалисты МЧС, представители местной администрации, волонтеры из числа жителей Яшкинского муниципального округа, а также из Новосибирска, Томска, Алтайского края и Москвы. Привлекались беспилотники и служебно-розыскная собака.

В течение суток были они осмотрены дома и строения в поселке, лесной массив и берега реки. В субботу для участия в поисковой операции был привлечен вертолет авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу. В общей сложности в поисковых мероприятиях было задействовано более 200 человек.

В субботу же днем жители пгт. Яшкино Сергей Гурин и Сергей Дроздов, принимавшие участие в обследовании территории на личном квадроцикле, обнаружили пропавших девочек в поле на расстоянии около четырех километров от поселка Ленинский.

Они были в платьях, одна из сестер - босая. Температура воздуха в это время была около двадцати градусов тепла. Сестры рассказали спасителям, что голодны и хотят пить, они тут же получили минеральную воду.

Девочек для медобследования доставили в Яшкинскую районную больницу, известно, что на них нашли клещей, но их жизни ничего не угрожает.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, начальником ГУ МВД России по Кемеровской Геннадием Корниенко принято решение о поощрении Сергея Гурина и Сергея Дроздова за неравнодушие и помощь.