Строить самому, купить готовый или заказать под ключ? Переезжаем за город в Кузбассе

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Чем теплее на улице — тем острее желание убежать от суеты и пыли города на природу: жить в своем доме без соседей, дышать свежим воздухом и наслаждаться видом на цветочные клумбы, а не соседнюю ТЭЦ. Учитывая обилие загородных поселков в Кузбассе, воплотить эту мечту в жизнь вполне реально. Главное, решить, строить ли дом самому, заказать под ключ или купить уже готовый?

Что выгоднее и удобнее — разбирались вместе с риелтором и экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Интерес к загородному жилью в Кузбассе растет с каждым месяцем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все за город

Пик интереса к переезду за город традиционно приходится на весну — когда вокруг все расцветает. Люди покупают готовые дома и строят их сами. В апреле Сбер зафиксировал очередной рекорд ипотеки на индивидуальное жилищное строительство: 5,3 тысячи кредитов за месяц. А всего за год, по прогнозу аналитиков Домклик, Сбер выдаст в два раза больше займов на ИЖС, чем в 2022-м.

- Спрос на загородное жилье растет. Только за 2022 год рынок Кузбасса прирос на 20 – 30%. Причины для этого есть. Это доступность — цена квадратного метра в этом сегменте в среднем в 2 – 3 раза дешевле. А банки предлагают очень хорошие ипотечные программы: семейная ипотека, ипотека с господдержкой при покупке загородного жилья от застройщика ИП или ООО, - комментирует директор агентства недвижимости «МегаДом» и частный застройщик поселков «Новостройка» и «Журавлевы горы» в Кемеровской области Максим Тарский.

Что и где берут кузбассовцы

Максим Тарский рассказал, что жители региона, покупая жилье за городом, в основном выбирают относительно новые дома (до 10 лет) из доступных материалов: брус, газобетон, каркасная технология. И только 30% кузбассовцев ищут дома в более высокой ценовой категории — из кирпича или монолитного бетона.

- По площади самая популярная конфигурация — 150 – 200 квадратных метров, как правило, в два этажа, с учетом гаража на одну или две машины по встроенному или пристроенному формату, - говорит эксперт.

Чаще всего жители Кемерово выбирают дома в 150-200 «квадратов». Фото: Евгения ГУСЕВА

А вот популярность поселений, по его словам, определяется временем в пути от города и наличием коммуникаций.

- К наиболее востребованным относятся Андреевка, примыкающая к Рудничному району, «Новостройка», Березово, село Ягуново, деревня Солонечная. Второй фактор — инженерные сети. В перечисленных выше поселениях есть газ, водопровод. «Журавлевы горы» имеют полностью все коммуникации в централизованном виде, - объясняет Максим Тарский.

Строить или покупать готовое?

Это, пожалуй, самый важный вопрос. Семья Иванцовых 10 лет строила свой дом. Первые пару лет ютились на съемной квартире, пока не выросли стены и крыша. Многие работы супруг с братом делали сами — кое-какие навыки были, чему-то пришлось учиться с нуля.

- Конечно, все эти годы было непросто — жить в постоянном ремонте, когда денег не хватало, все вставало на паузу. Но зато теперь мы живем в доме, который полностью соответствует нашим представлениям, все сделано так, как нужно нам, - делится впечатлениями глава семейства Вадим Иванцов.

Максим Тарский уверен: вариант с самостоятельным, своими руками, строительством «от и до» приемлем только при наличии опыта и уймы свободного времени.

- Выгоднее всего купить готовое к эксплуатации новое жилье. Такие дома бронируют у проверенных застройщиков еще на стадии строительства. Это снижает риски, проект проверен, технология обкатана, - говорит эксперт.

Строить дом самому «от и до» эксперты советуют, если есть опыт и свободное время. Фото: Евгения ГУСЕВА

Заказывать строительство дома под ключ по индивидуальному проекту — чуть более рисковый вариант, который требует больших затрат, какая бы цена ни была объявлена на старте.

- При новом (нетиповом, «необкатанном» на практике — прим. ред.) проекте в момент посадки дома на участок нужно учитывать множество факторов, и эти факторы могут растянуть сроки и привести к падению качества или выходу за разумные рамки бюджета, - считает Максим Тарский.

Эксперт назвал примерную стоимость и сроки строительства, которые зависят от формы сдачи дома. По популярным проектам «коробку» можно поднять за 2 – 4 месяца, а «белый куб» с разводкой (когда остаются только косметические работы) — за 6 – 12 месяцев. Стоимость — от 30 тысяч за квадратный метр за коробку и до 80 тысяч за квадратный метр в состоянии «под ключ». Но это не точные цифры: очень много зависит от стоимости земли и протяжки коммуникаций.

Жить за городом, да еще и рядом с озером – что может быть лучше? Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще один вариант — купить уже обжитый дом. По данным сервиса Домклик, в Кемеровской области в мае 2023 года продают больше пяти тысяч домов в поселках и садовых товариществах.

Выбрать подходящий среди этого многообразия можно, отсортировав объявления по расположению, цене, коммуникациям. Но у такой покупки тоже есть свои минусы — в отличие от квартиры, смены обоев может оказаться недостаточно, чтобы сделать дом удобным для новых жильцов.

Сколько стоит дом построить

Если вы думаете, что на покупку дома нужно долго копить или очень много зарабатывать — то ошибаетесь. В Сбере есть разные ипотечные программы для «загородников», в том числе льготные, со сниженными ставками.

Можно взять заем на покупку или строительство дачи (летнего дома) или земельного участка.

В Кемеровской области продают больше пяти тысяч домов в поселках и СНТ. Источник: Домклик.

Построить дом для постоянного проживания тоже можно в ипотеку. Причем в Сбере учтены разные варианты этого процесса — с привлечением подрядчика или своими силами. Обратите внимание, в большинстве льготных программ ставки для «строителей» ниже, чем для покупателей. В «Семейной ипотеке» Сбера они стартуют, например, от 5,3%.

Подробную инструкцию по выбору и использованию ипотеки на ИЖС можно найти в журнале Домклик — пользуйтесь, это удобно.

И не отказывайтесь от мечты о жизни за городом — как показывают практика и ипотечная статистика, исполнить ее не так уж и сложно.

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