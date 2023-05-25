На выходных в Кузбассе потеплеет до +24 градусов

Фото: архиви "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на выходные.

В ближайшие дни погода в Кузбассе сильно не изменится. Будет относительно тепло, но с контрастами дневных и ночных температур. Так, по ночам местами прогнозируются заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +22 градусов и выше. Самым теплым днем этого уик-энда станет воскресенье, когда столбики термометров будут фиксировать +24 градуса. Однако сохраняющийся холодный ветер северных направлений не даст в полной мере насладиться теплой весенней погодой.

В пятницу, 26 мая, ночью прогнозируются заморозки с температурой 0…-5 градусов, при облачности 0...+5 градусов, днем +12…+17 градусов, местами до +22 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков. Горимость 4, 5 класса.

В субботу, 27 мая, ночные температуры составят также 0…-5 градусов, при облачности до +5 градусов, дневные +16…+21 градус. Ветер по-прежнему будет северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В этот день осадков не ожидается. Горимость 4, 5 класса.

В воскресенье, 28 мая, ночью столбики термометров покажут +1…+6 градусов, местами будут заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Ветер сохранится северо-восточный, но немного ослабнет - 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Преимущественно без осадков. Горимость 4, 5 класса.

Синоптики пообещали, что в последних числах мая погода порадует кузбассовцев очередным повышением температуры.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кузбассе в апреле и начале мая наблюдается дефицит осадков. Из-за сухой, теплой и ветреной погоды, которая сейчас фиксируется в регионе, начали образовываться пылевые вихри.