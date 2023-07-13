Из-за сильного ливня в Новокузнецке затопило улицы и переходы, а в лифтах застряли люди

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

В ночь на четверг, 13 июля, на Новокузнецк обрушился сильный ливень: по данным Кемеровского гидрометцентра, за 12 часов в городе выпало 24 миллиметра осадков - декадная норма! Кроме того, сложившиеся погодные условия способствовали и выпадению града, диаметр которого составил около трех сантиметров, как небольшое куриное яйцо.

Последствия ночной стихии оказались серьезными: по словам главы города Сергея Кузнецова, в результате удара стихии в Новокузнецке сорвало четыре светофора, упавшими деревьями повредило три автомобиля, без электроэнергии остались 215 многоквартирных домов, 3 388 объектов частного сектора, 32 объекта социальной сферы. В семи случаях в лифтах многоэтажек оказались заблокированы люди.

Фото: соцсети.

А еще отдельные улицы залило так, что автомобилистам пришлось ждать по несколько часов, пока вода уйдет, чтобы проехать. Также в городе подтопило все пешеходные переходы. На улице Кирова, возле художественного музея, даже пришлось задействовать насосы, чтобы откачать воду из подземного перехода и пешеходы могли им пользоваться.

Для ликвидации последствий ливневого дождя и града в Новокузнецке был создан специальный штаб. К моменту подготовки публикации работы по устранению последствий разгулявшейся стихии в городе продолжались.

Напомним, в четверг, 13 июля, на Кемерово также налетел шквалистый ветер с грозой, однако в столице Кузбасса обошлось без серьезных последствий: в основном, городскими службами были зафиксированы сигналы об упавших ветках деревьев – всего 21 случай.