Семья из Кузбасса пострадала при взрыве газового баллона на курорте в Алтайском крае

Палаточный лагерь в Яровом. Фото: соцсети.

Пятеро кузбассовцев, в том числе трое детей, пострадали при взрыве баллона с газом в Яровом. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Семья из семи человек приехала в город-курорт из Кемерова. Туристы остановились в палаточном лагере «Причал 55» рядом с озером. Примерно в 11.00 в среду, 19 июля, когда взрослые с детьми начали готовить обед и собрались всей компанией рядом с газовой плиткой, прозвучал хлопок - взорвался портативный газовый баллон. В результате ЧП пострадали пятеро туристов. Больше всего досталось женщине и троим детям, которые находились ближе к плите – они получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в Славгородскую центральную городскую больницу. Женщина и двое детей – ребята 8 и 9 лет - находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В результате взрыва пострадал еще мужчина, но ему госпитализация не потребовалось, он получил помощь амбулаторно.

Пока непонятно, почему произошел взрыв портативного газового баллона. Причем, по словам очевидцев, взорвались сразу три баллона. По предварительным данным, это случилось в результате перегрева баллонов на ярком солнце. Эксперт пояснил «Комсомолке», что такое возможно. В жаркую погоду особенно важно следить за тем, чтобы на баллоны не попадали прямые солнечные лучи и чтобы емкости не нагревались.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Его расследование взяла на контроль прокуратура Алтайского края.

Напомним, что с наступлением лета участились несчастные случаи среди детей. Некоторые из них заканчиваются трагедией. Так, недавно в Кемерове восьмилетнюю девочку убило током во дворе дома, а в Мариинске погиб девятилетний мальчик - его тело без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из частных домов. Рядом со школьником лежал газовый баллончик.