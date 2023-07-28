В Кузбассе медведь устроил погром на кладбище Фото: Соцсети

В небольшом кузбасском городе Междуреченск обсуждают историю, произошедшую на городском кладбище: медведь устроил погром на одной из могил. Косолапый подрыл памятник и повалил его и вырыл не то нору, не то лежбище для ночевки на месте захоронения. Могильщики теперь боятся выполнять свою работу.

Первые сообщения о медведе на междуреченском кладбище появились около недели назад.Тогда в городских пабликах в социальных сетях опубликовали объявление-призыв к горожанам не оставлять конфеты и печенье на могилках родных.

- Медведь приходил на кладбище около трех недель назад, сейчас его там нет, он ушел, я лично выезжал смотреть, свежих следов не обнаружил, - прокомментировал «Комсомолке» государственный инспектор департамента охраны объектов животного мира Александр Гурылев. - Но просьба не оставлять еду на кладбище - разумная и к ней стоит прислушаться.

Вот такую нору медведь выкопал рядом с могилой, попутно раскопав и само захоронение. Фото: Соцсети

Как пояснил председатель Междуреченского союза охотников и рыболовов Николай Самаковский, Сыркашинская гора, где междуреченцы хоронят своих родных, давно облюбована медведями. Считай, каждый год туда медведицы приводят медвежат: спасают своих мохнатых малышей от взрослых особей, которые их могут запросто убить во время летнего гона, начинающегося в июне. Близость этой горы к городу отпугивает матерых косолапых, а вот молодые медвежата, привлеченные едой, потом могут доставлять проблемы междуреченцам. Особенно, когда горожане возле могил оставляют не только печенье и конфеты, но и более существенную пищу после поминок – остатки мяса, овощи. Гниющие продукты и привлекают несмышленышей.

- Разрыть могилу на два-три метра они, конечно, не разроют, но если на нее что-то прольется, например, сок, землю перепахать могут, - говорит Николай Самаковский. - Эту нору на могиле топтыгин выкопал, потому что охотился за бурундуком, которые там тоже обитают, а не потому что пытался достать тело.

Также Николай Самаковский отметил, что про этого медведя охотники знают, это либо совсем молодой медвежонок, либо пестунишка, вряд ли старше. Кладбище постоянно проверяют, но пока в окрестностях медведь больше не объявлялся.