В Кузбассе ликвидировали агрессивных медведей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Междуреченске усыпили двух медведей, которые неоднократно были замечены в районе Сыркашинской горы. Животные подходили к домам на улице Верхней и лакомились мусором, который находили.

Полуторогодовалые медвежата в последнее время начали нападать на собак, поэтому было принято решение об их усыплении. Уточняется, что их мать была застрелена еще в прошлом году.

— В течение 10 дней представители департамента по охране объектов животного мира Кузбасса и общественной организации охотников и рыболовов города следили за поведением двух медведей, которые вышли к людям в районе Сыркашей. Сначала мишек пытались отпугнуть, затем усыпить. На приманку медведи не отреагировали, но зато в поисках съестного пошли по огородам. В итоге медведи напали на собаку. На помощь к ней пришел хозяин, лапой медведь успел разорвать на мужчине верхнюю одежду. Инспектору пришлось выстрелить, — сообщили в администрации города Междуреченска.

Ранее сообщалось, что жителей предупредили о появлении медведей. Специалисты просят кузбассовцев, которые заметили хищников, не подкармливать животных и сообщать о встречах с ними в специализированные службы.