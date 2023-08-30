Названа дата открытия зимнего сезона в Шерегеше

Фото: пресс-служба АПК.

Зимний сезон на горнолыжном курорте в Шерегеше планируется открыть в середине ноября – снега в это время на горах в Кузбассе уже будет достаточно. Об этом сообщил директор АНО «Дирекция курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов.

Покататься по трассам горнолыжного курорта и принять участие в открытие сезона туристов приглашают 18 и 19 ноября. В эти дни в Шерегеше пройдет «Шерегешфест». Для гостей готовят развлекательную программу, обязательной частью которой станет концерт известной музыкальной группы. К этому времени в Шерегеше также планируют запустить самый большой в России тюбинг-парк. По словам Стоянова, он будет располагаться в секторе А. Для гостей будут работать восемь горок для катания на тюбингах, а также детская комната и прокат горнолыжного оборудования.

Самый большой в России тюбинг-парк будет открыт в Шерегеше к началу зимнего сезона. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Помимо этого в сезоне 2023/2024 также планируется открытие канатной дороги на горе Асыр. Это будет четырехместная кресельная дорога, способная перевозить 2,4 тысячи человек в час.

- Фишка этой канатной дороги в том, что она будет проходить в непосредственной близости от мест размещения. То есть, ты вышел из домика, сел на станции, поднялся на гору, откатался и приехал прямо к своему дому, — отметил Алексей Стоянов.

Предстоящий зимний сезон как всегда обещает быть насыщенным на события. Так, 3-9 декабря пройдет первый фест-квест «Раз-О! Грелка», 23 декабря в Шерегеше начнут праздновать Новый год, 10 февраля будут отмечать день рождение курорта, 7 апреля планируется провести Открытый Кубок Шерегеша по лыжам и сноубордам. Один из самых популярных фестивалей среди горнолыжников - «Грелка» - как и в прошлом году, будет проходить целую неделю. Предварительные даты его проведения - 13-20 апреля.

Напомним, что в прошлом году за зиму Шерегеш посетило более 2,3 млн человек – на 100 тысяч больше, чем годом ранее. По данным министра туризма Кузбасса Елены Латышенко, в основном это жители Кемеровской области (75 %). Также среди гостей курорта много сибиряков. В последний год склоны кузбасского курорта стали больше привлекать туристов из центральной части России, в том числе Москвы и Московской области.

Летний Шерегеш также бьет рекорды по посещаемости. Этим летом на кузбасском курорте отдохнули больше 260 тысяч путешественников (в прошлом году – 206 тысяч).

КСТАТИ

Какие мероприятия пройдут в Шерегеше осенью:

2-3 сентября пройдет фестиваль авторской песни «Трехречье». Он посвящен памяти поэта-певца, хранителя шорских традиций Анатолия Тунекова. На фестивале свои произведения исполнят барды со всей Сибири.

15-17 сентября состоится фестиваль «МотоГЕШ».

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