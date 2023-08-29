Шерегеш этим летом посетили более 260 тысяч человек

Фото: телеграм-канал Новости Шерегеша

Горнолыжный курорт Шерегеш этим летом посетили более 261 тысячи туристов - на 55 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом журналистам рассказала министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

Как кузбасские власти и планировали, турпоток этим летом в Шерегеше увеличился. Этому, по словам министра туризма, способствовало развитие инфраструктуры (увеличение мест размещения), а также количество фестивалей, притягивающих путешественников. Это в том числе «Вотэтно», «Окрашено» и «Прогеш».

По-прежнему больше 75% туристов, отдыхающих в Шерегеше, это кузбассовцы. Также много путешественников приезжают на курорт из Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского края. Увеличивается и число гостей из Москвы и Московской области.