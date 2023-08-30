В Кузбассе 70-летний грибник семь дней провел в лесу

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на седьмые сутки. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пожилой мужчина отправился в лес в районе села Барановка Кемеровского округа 22 августа. Собирая грибы, он сошел с тропинки и не заметил, как заблудился. Телефон у пенсионера был с собой, поэтому он позвонил своей гражданской жене и сообщил, что не может найти дорогу домой. Женщина обратилась в полицию, после чего были организованы поиски пропавшего.

Полицейские, спасатели и охотники ежедневно прочесывали лес, пытаясь привлечь внимание грибника светошумовыми сигналами. К поискам был привлечен вертолет МИ-8 Росгвардии, однако найти мужчину не удавалось.

На седьмой день сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции обнаружили в лесу принадлежащие мужчине перчатки и платок. Поняв, что на верном пути, они отправились дальше и вскоре нашли в чаще самого пенсионера. Он находился в двух километрах от деревни Барановка.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Грибник пояснил, что сначала пытался самостоятельно найти дорогу из леса, но безуспешно. Он принял решение оставаться на месте и ждать помощи, чтобы не уйти еще глубже в лес. Поскольку последние дни из-за дождей в регионе было влажно, пенсионер не смог разжечь огонь и первые два дня питался тем, что находил в лесу. Остальные дни он практически ничего не ел.

Медики оказали мужчине помощь, но госпитализация ему не потребовалась.

Семья спасенного грибника поблагодарила сотрудников полиции за помощь и профессионализм.

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