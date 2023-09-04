Жительница Кузбасса примет участие в кулинарной «Битве шефов»

Фото: телеканал «Пятница!».

33-летняя новокузнечанка Мария Курандина стала участницей кулинарной «Битвы шефов» на телеканале «Пятница!». Нашей землячке предстоит поразить ведущих своими кулинарными способностями.

Ведущим шоу являются известный шеф-повар Константин Ивлев и кондитер Ренат Агзамов. В рамках программы они ищут кулинарные таланты среди профессионалов и любителей. Чтобы попасть к ним в команду, участникам необходимо удивить их своими уникальными блюдами. Новокузнечанка Мария Курандина приготовила для кастинга деревенскую драчену с ягодами. Если нашей землячке удастся пройти отбор, она окажется в команде одного из шефов и вступит в борьбу. Кулинарам предстоит пройти несколько испытаний, после каждого из которых Ивлев и Агзамов будут избавляться от слабых поваров. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Фото: телеканал «Пятница!».

Этот сезон «Битвы шефов» третий по счету и, как отмечают организаторы, борьба в нем стала еще более напряженной. Повлиять на ход событий кулинарного поединка теперь могут и зрители - у каждого есть возможность выбрать «шалость» или «радость» для шефов. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира. Самым активным зрителям обещают призы.

Узнать, сможет ли Мария Курандина покорить мастеров кулинарного искусства, можно уже сегодня — шоу выходит в эфир 4 сентября в 19.00.

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